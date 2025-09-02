G4Media.ro
CSM a publicat situația posturilor de judecător vacante la 1 septembrie

Sursa foto: Court Law © Khwaneigq | Dreamstime.com

CSM a publicat situația posturilor de judecător vacante la 1 septembrie / Curtea de Apel Craiova are cele mai multe posturi neocupate

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat, marți, situația posturilor de judecător vacante la 1 septembrie 2025.

Cele mai multe posturi neocupate sunt la Curtea de Apel Craiova, respectiv 105, potrivit situației publicate de CSM.

La Curtea de Apel București sunt neocupate 103 posturi. Următoarele curți de apel ca număr de locuri vacante sunt:

Ploiești – 62 de posturi

Galați – 63 de posturi

Suceava – 54 de posturi

Cluj – 40 de posturi

Constanța – 38 de posturi

  • Datele complete pot fi consultate aici.

Context: Prezentarea acestei situații de către CSM are loc la o zi după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pe legea privind reforma pensiilor magistraților. Aceasta stabilește ca nivelul pensiei să fie de maximum 70% din ultima indemnizație netă, iar vârsta de pensionare să crească la 65 de ani, într-o perioadă de tranziție de 10 ani. Legea a fost puternic contestată de sistemul judiciar, iar în prezent toate curțile de apel și parchetele din țară și-au suspendat activitatea, ca formă de protest.

