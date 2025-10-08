Cristiano Ronaldo devine primul fotbalist miliardar din istoria sportului

Superstarul portughez Cristiano Ronaldo a devenit primul jucător de fotbal miliardar din istorie, potrivit Bloomberg Billionaires Index, după semnarea unui nou contract cu echipa Al Nassr la începutul acestui an, transmite CNN.

Deși fostul star al cluburilor Real Madrid, Manchester United și Juventus – aflat acum în ultimele etape ale carierei sale – a fost întotdeauna printre cei mai bine plătiți jucători din lume, actualul său mandat la clubul saudit Al Nassr l-a propulsat pe lista exclusivistă a sportivilor miliardari.

După transferul său în Saudi Pro League în ianuarie 2023, Ronaldo a devenit cel mai bine plătit jucător din istoria fotbalului, cu un salariu anual de aproximativ 200 de milioane de dolari, potrivit presei de stat saudite.

În iunie 2025, jucătorul de 40 de ani a semnat un nou contract pe doi ani cu echipa saudită, în valoare de peste 400 de milioane de dolari, venituri scutite de taxe, conform relatărilor.

Acest contract i-a ridicat averea netă la aproximativ 1,4 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg.

Veniturile portughezului nu provin însă doar din contractele de joc.

Câștigătorul de cinci ori al Balonului de Aur a semnat un contract de zece ani cu Nike, în valoare de aproape 18 milioane de dolari pe an, precum și sponsorizări cu branduri precum Armani și Castrol, care i-au adăugat peste 175 de milioane de dolari la avere, conform acelorași surse.

Ronaldo și-a construit, de asemenea, un portofoliu global de investiții imobiliare și a investit în mai multe afaceri din diferite țări, inclusiv Portugalia și Spania.

Câștigătorul de cinci ori al Ligii Campionilor se alătură acum unor legende sportive precum Michael Jordan (baschet) și Roger Federer (tenis), pe lista exclusivistă a sportivilor miliardari.