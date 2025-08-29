G4Media.ro
Cristian Diaconescu, despre programul Visa Waiver: Este vorba despre o reconsiderare în ceea ce priveşte aspecte care ţin de migraţie, azil, o politică americană ceva mai drastică / Nu am niciun semnal în legătură cu ideea de a pedepsi România

Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu, fost ministru al Afacerilor Externe, afirmă că excluderea României din programul Visa Waiver nu a avut legătură ”cu ideea de a pedepsi România”. El spune că este important ca includerea României în acest program să fie o decizie care, ”odată luată, să nu mai fie pusă în discuţie în diverse circumstanţe şi contexte”, transmite News.ro.

”Eu, din câte ştiu, este vorba despre o reconsiderare în ceea ce priveşte aspecte care ţin de migraţie, azil, o politică americană ceva mai drastică din acest punct de vedere. Este ceea ce ştiu eu, nu am niciun semnal în legătură cu ideea de a pedepsi România. (…) Repet, în legătură cu ce s-a întâmplat în România în ultimele cinci-şase luni, da, au existat clarificări, cum au existat şi în relaţia cu partenerii europeni, da, au existat întrebări, dar în sens constructiv şi în sens pozitiv şi etapa este depăşită”, a afirmat Cristian Diaconescu, la Antena 3, joi seară, răspunzând unor întrebări.

Întrebat dacă România poate spera că decizia privind vizele va fi revizuită, Diaconescu s-a arătat optimist.

”Am toată încrederea că Ministerul de Externe este bine ancorat în aceste negocieri, am toată încrederea că se înţeleg exact realităţile de fapt. Ceea ce este însă extrem de important este ca o reconsiderare pozitivă în legătură cu programul Visa Waiver să aibă loc cât mai rapid, nu numai în ceea ce priveşte, până la urmă, confirmarea intereselor noastre, dar în egală măsură pentru a asigura o decizie pe care, odată luată, să nu mai fie pusă în discuţie în diverse circumstanţe şi contexte”, a arătat Diaconescu.

