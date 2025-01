BREAKING Crin Antonescu: În mod unilateral, consider suspendat acordul cu partidele de la guvernare privitor la candidatura mea la Președinție / Aștept să anunțe de îndată un calendar pentru organizarea alegerilor

Crin Antonescu a declarat, sâmbătă seara, la Digi24, că a suspendat unilateral acordul prin care a fost numit candidat la Președinție al coaliției aflată la guvernare.

„În legătură cu calitatea mea de candidat, cunoscută și recunoscută public până acum, aceea de candidat comun al coaliției aflate la guvernare, încep prin a anunța că în mod unilateral, adică eu, candidatul, consider acordul privitor la această candidatură suspendat”, a spus Crin Antonescu.

„Eu îl declar suspendat. Pentru că sunt două părți aici. Ce înseamnă suspendat? Înseamnă următorul lucru. Eu am primit o propunere de a fi candidatului unei coaliții politice, am acceptat această propunere, am asumat această candidatură, și este o asumare de la care eu nu dau înapoi. Eu nu îmi retrag această candidatură, eu nu dau înapoi, am asumat cu tot ce înseamnă ea, toate dificultățile și tot parcursul, și sunt în orice moment dispus să o duc până la capăt. Ceea ce am constatat este că cealaltă parte a acestui acord, adică cei patru lideri politici care au făcut această propunere și au luat acest angajament, nu au fost suficient de împuterniciți ca să spun așa, sau nu au avut toate acreditivele la ei atunci când au pus semnătura pe acest acord”, a adăugat fostul președinte al PNL.

„Din acest motiv îl consider suspendat, până când domniile lor clarifică dacă acest acord revine în vigoare, sau dacă, eventual, au alte opțiuni. Pe scurt, ce s-a întâmplat. Ei au făcut această propunere, eu am acceptat-o, le-am spus de atunci că dacă mai au consultări de făcut în partid, să le facă și poate după aceea să anunțăm. Dânșii au spus «Nuuu, avem responsabilitatea și calitatea ca lideri politici să angajăm acest lucru, și este urgent». Am înțeles urgența, am acceptat urgența. De asta s-a legat și o discuție privitoare la o dată cât mai rapidă a alegerilor prezidențiale”, a adăugat Crin Antonescu.

Antonescu a spus că așteaptă de la aceste partide să anunțe de îndată un calendar pentru alegerile prezidențiale și să dea toate explicațiile în legătură ce s-a întâmplat în România cu anularea alegerilor.

„Când se hotărăsc dacă au un candidat și ce candidat au, dacă doresc ca tot pe mine să mă dorească, atunci știu unde mă găsesc”, a adăugat fostul lider PNL.

Antonescu a spus că nu a avut intenția să candideze, ci a răspuns unei situații critice, „dacă ea este într-adevăr critică, nu să așteptăm săptămâni să vedem când punem alegerile”.

Crin Antonescu a mai susținut că nu a fost susținut niciodată de serviciile secrete.

„Eu, toate funcțiile în cadrul sistemului democratic pe care le-am avut, toate au fost susținute de cetățeni și toate au fost prin alegeri libere”, a afirmat Antonescu.

„Deci Hellvig-SRI este povestea lor de dragoste și de funcție, nicio legătură între mine și SRI”, a adăugat Antonescu.

El a spus că, spre deosebire de el, Călin Georgescu a fost numit în toate funcțiile de „sistem”.

Context. Liderii PSD, PNL, UDMR şi ai grupului minorităților au convenit în 23 decembrie 2024 să aibă un candidat comun la Președinție pentru alegerile din 2025 în persoana lui Crin Antonescu, a anunțat Ilie Bolojan, președintele interimar al PNL. Această decizie urma să fie validată la nivelul fiecărui partid, prin vot în forurile de conducere.

Crin Antonescu (65 de ani), vehiculat drept posibil candidat comun al coaliției PSD-PNL la alegerile prezidențiale, este cunoscut drept unul dintre co-autorii puciului politic din 2012. Atunci, Uniunea Socială Liberală (USL) condusă de Antonescu, Victor Ponta și Dan Voiculescu a schimbat toată conducerea statului și a vrut să-l demită pe președintele Traian Băsescu, fiind împiedicați de aliații occidentali și de faptul că referendumul de demitere nu a făcut cvorumul.

De remarcat că el nu a obținut în 2023 nici un venit, după cum arată declarația de avere a soției sale. De altfel, în ultimii zece ani el nu a mai avut niciun job cunoscut publicului.

El a fost susținut și promovat constant de membrii așa-numitului grup de la Monaco, o grupare de oameni de afaceri și foști ofițeri ai Securității, poliția politică din perioada comunistă.

Crin Antonescu a fost președinte interimar al României în vara anului 2012, între momentul suspendării lui Traian Băsescu de către parlamentarii USL și revenirea acestuia în funcție ca urmare a invalidării referendumului de demitere.