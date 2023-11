Cozi kilometrice de tiruri spre Portul Constanța / Fermier: ”Eu am 10 tiruri de câte 25 de tone fiecare, deci 250 de tone blocate”

Tiruri încărcate cu cereale și floarea-soarelui, blocate de peste trei zile pe drumul spre Portul Constanța, anunță Agrointel.

Fermierul Vasile Balcan, Membru al Senatului Asociației Forța Fermierilor și administrator al Marsat SA Roman a semnalat că zeci de tiruri încărcate sunt blocate de marți.

”De marți stau tirurile blocate și nu știu când vor ajunge înapoi pentru că pe partea cealaltă trebuie să se întoarcă cu îngrășământ și probabil o să fie altă coadă. Dar nu s-au mișcat! Șoferii m-au anunțat că de azi-dimineață nu au avansat deloc. Trebuie aspectele economice luate în calcul, vă dați seama câtă motorină consumă aiurea, salarii. Nu mai zic valorificarea că durează cât durează și când trebuia făcută”, a detaliat Vasile Balcan.

Sistemul cu tichete ar fi trebuit să fluidizeze traficul, dar este ineficient

Vasile Balcan a precizat că nici digitizarea care urma să fluidizeze traficul nu ajută în situațiile acestea de blocaj. Deși tirurile sunt deja înregistrate, acestea nu pot trece peste camioanele aflate deja în față.

”Eu am 10 tiruri de câte 25 de tone fiecare, deci 250 de tone blocate. Nu mai zic de costurile pe care le suportăm pentru că eu am grâu care trebuia livrat din luna august și e în siloz. Și suportăm cheltuieli din buzunar pentru că pot apărea între timp infestări, trebuie să îi facem condiționare, să aerăm, etc. Toate acestea înseamnă bani în plus din buzunarul nostru”, a mai spus fermierul.