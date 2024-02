Cota de aprobare a lui Biden a coborât la un minim istoric. Ce șanse are democratul să fie reales președinte?

Rata de aprobare a președintelui Joe Biden în cel mai recent sondaj Gallup a coborat la 38%, aproape de cel mai scăzut nivel pe care democratul l-a înregistrat vreodată, un semnal de alarmă în perspectiva alegerilor pentru Casa Albă din această toamnă.

În condițiile în care liderul din Biroul Oval este sancționat de americani pentru modul în care se ocupă de economie sau imigrație, care sunt șansele sale de a recupera terenul pierdut până la scrutinul din noiembrie și de a câștiga meciul cu Donald Trump, candidatul cu cele mai mari șanse să obțină nominalizarea Partidului Republican la președinția Statelor Unite?

Minime istorice

Gradul de favorabilitate al președintelui Biden a scăzut la 38%, aproape de cel mai scăzut nivel pe care democratul l-a înregistrat vreodată, potrivit celui mai recent sondaj Gallup.

Ancheta de opinie publicată vineri – realizată prin interviuri telefonice în perioada 1-20 februarie, cu un eșantion aleatoriu de 1.016 adulți americani care trăiesc în toate cele 50 de state și Districtul Columbia – a constatat că 38% dintre respondenți aprobă performanța lui Biden la Casa Albă, în timp ce 59% dintre ei o dezaprobă.

Procentul înregistrat de democrat este doar cu un punct peste minimul său istoric și cu mult sub ratingul de 50% înregistrat în mod tradițional de președinții americani care sunt realeși, a indicat Gallup.

Potrivit analiștilor, procentele înregistrate de Biden amintesc de președinții americani din perioada modernă care nu au reușit să rămână la Casa Albă mai mult de patru ani și au rămas cu un singur mandat, inclusiv Jimmy Carter.

Democratul a avut o rată de aprobare medie record de doar 37,4% după al treilea an de mandat și a fost învins categoric de Ronald Reagan în alegerile din 1980. Republicanul a obținut 50,8% din voturi, câștigând 44 de state și 489 de voturi electorale, în timp ce președintele democrat a obținut 41% din voturi, bifând victorii în doar șase state și districtul Washington, cu un total de 49 de voturi electorale.

De asemenea, fostul președinte Trump, pe care Biden l-a învins în scrutinul din 2020, și-a părăsit mandatul în ianuarie 2021 cu un nivel de aprobare minim de doar 34%.

Cota de aprobare a președintelui Biden a atins un maxim de 57% în ianuarie și aprilie 2021, dar a scăzut constant în cei doi ani de atunci. Cea mai mică rata de favorabilitate pe care a primit-o a fost de doar 37% în aprilie 2023. Din acel moment, acest procent nu a mai trecut aproape deloc de 40%.

Note proaste

O majoritate clară a americanilor, respectiv 59%, dezaprobă modul în care Biden s-a achitat de responsabilitățile sale de președinte, potrivit sondajului, care a indicat note proaste pentru liderul de la Casa Albă în ceea ce privește subiecte cheie pentru americani.

“Evaluarea generală a performanțelor lui Biden în funcție a scăzut la 38%, iar cotele sale de aprobare în ceea ce privesc imigrația, războiul Israel-Hamas, afacerile externe și economie sunt chiar mai scăzute,” a declarat Megan Brenan, consultantă de cercetare la Gallup.

“În ultimele luni, (Biden) a pierdut teren în rândul partidului său în privința imigrației și a situațiilor din Orientul Mijlociu și Ucraina, deși ratingul său general nu a scăzut în rândul democraților,” a punctat analista.

Astfel, președintele are cifre negative atunci când vine vorba de aproape toate chestiunile majore cu care se confruntă SUA, dar cea mai gravă problemă a lui este de departe imigrația. Doar 28% dintre respondenții la sondajul Gallup au aprobat modul în care președintele a gestionat criza de la granița de sud, în timp ce 67% – o cifră record – au dezaprobat-o.

Cifre și mai proaste pe această temă a înregistrat Biden și într-un nou sondaj al Monmouth University, publicat marțea trecută, și care a indicat că doar 26% dintre americani au spus că aprobă gestionarea de către președintele democrat a imigrației, în timp ce 76% au dezaprobat-o.

În acest context, trebuie reamintit că, în ianuarie, guvernul federal a raportat peste 156.000 de interceptări de imigranți ilegali la granița de sud a SUA, o ușoară creștere de la an la an, dar o scădere față de luna anterioară.

Între 1 decembrie și 31 decembrie, peste 302.000 de imigranți ilegali au fost interceptați încercând să treacă frontiera Statelor Unite cu Mexicul.

Este cel mai mare total înregistrat vreodată pentru o singură lună. Este, de asemenea, prima dată când s-a depășit numărul de 300.000 de imigranți. Cel mai mare record anterior a fost în decembrie 2022, cu 222.018 de interceptări.

Așa cum am scris anterior, problema imigrației ilegale reprezintă unul dintre subiectele fierbinți ale actualului ciclu electoral din Statele Unite. Republicanii încearcă să facă din politicile Administrației Biden în acest domeniu una dintre temele lor de campanie preferate, inistând că liderul de la Casa Albă a permis accesul a milioane de ilegali în America.

Conservatorii insistă că politica “granițelor deschise” promovată de democrați are consecințe dezastruoase în condițiile în care în unele state stânga oferă acestora asistență medicală gratuită, le permit acestora să voteze în alegeri locale sau să obțină cărți de identitate, deși nu au un statul legal în SUA.

Revenind la sondajul Gallup, americanii i-au dat note proaste lui Biden și în ceea ce privește gestionarea afacerilor externe, cu 62% dintre ei dezaprobând modul în care el a gestionat situația generată de războiul dintre Israel și gruparea teroristă Hamas; 53% au dezaprobat felul în care Biden s-a ocupat de situația conflictului dintre Ucraina și Rusia; iar 62% dintre respondenți au dezaprobat gestionarea de către liderul democrat a afacerilor externe în general.

“Rata de aprobare a lui Biden nu a crescut peste 44% din august 2021, iar ratingul său mediu – care este de 39,8% pentru al treilea an de mandat – a fost al doilea cel mai prost înregistrat de dintre președinții de după cel de-al Doilea Război Mondial, aleși pentru primul lor mandat,” a observat Brenan.

Gallup a notat că, dacă există un motiv de speranță pentru președintele Biden în perspectiva alegerilor din noiembrie 2024, acela este că americanii sunt puțin mai optimiști în ceea ce privește gestionarea de către el a economiei. Şomajul scăzut, stabilizarea inflaţiei şi cifrele record ale pieţei bursiere au contribuit la o creştere de patru puncte a cotelor sale de aprobare pentru economie la 36%, de la 32% în ultimul sondaj Gallup.

61% dintre respondenți au dezaprobat însă modul în care Biden gestionează economia.

Această creștere incrementală a fost susținută de independenți, a căror aprobare a urcat cu șase puncte, atingând un procent de 30% în ceea ce privește gestionarea economiei.

Șansele de realegere, în pericol

Rezultatele sondajului au indicat faptul că Biden are multe lucruri de făcut pentru a recăpăta sprijinul democraților în ceea ce privește imigrația și conflictul israeliano-palestinian. În timp ce aproximativ trei sferturi dintre democrați aprobă modul în care liderul de la Casa Albă se ocupa de economie, doar 55% aprobă felul în care Biden se descurcă în ceea ce privește imigrația, iar 51% îl evaluează pozitiv în ceea ce privește situația din Orientul Mijlociu.

În general, gradul de aprobare al lui Biden în rândul democraților este de 82%, dar continuă să fie mai scăzut decât aprobarea aproape unanimă pe care Gallup a înregistrat-o în primele 11 luni de mandat, a spus Brenan.

Deloc surprinzător, republicanii îl evaluează în mod nefavorabil pe Biden într-un număr record, oferindu-i doar 3% aprobare pentru imigrație și 4% pentru modul în care gestionează economia, opiniile lor despre gestionarea de către democrat a situației din Orientul Mijlociu (17%) și din Ucraina (16%) fiind mai bune.

Evaluările republicanilor pentru gestionarea de către Biden a imigrației au scăzut cu șase puncte din august. Un sondaj recent Gallup a constatat că problema imigrației, în special, este principalul motiv pe care cei care îl dezaprobă pe Biden îl oferă ca fiind cauza pentru care îi evaluează negativ performanța.

Independenții îi acordă lui Biden un rating de aprobare de 32%, care este în mare parte neschimbat față de sondajele Gallup anterioare.

Cu toate acestea, evaluările lor cu privire la aceasta și alte probleme sunt modeste – variind de la 23% pentru situația din Orientul Mijlociu la 34% pentru situația din Ucraina.

Gallup scrie că, în esență, evaluarea generală a performanțelor lui Biden în funcția de președinte a scăzut la 38%, iar ratele sale de aprobare privind imigrația, conflictul Israel-Hamas, afacerile externe și economie sunt și mai mici. Democratul a pierdut ceva teren în rândul membrilor partidului său în ultimele luni în privința imigrației și a situațiilor din Orientul Mijlociu și Ucraina, deși ratingul său general nu a scăzut în rândul democraților.

Privind spre alegerile din noiembrie, istoria sugerează că Biden are o muncă semnificativă de făcut pentru a-și îmbunătăți gradul de aprobare în rândul independenților, precum și al democraților, dacă dorește să câștige un al doilea mandat.

Aceasta deoarece, așa cum am scris și cu alte ocazii, alegerile prezidențiale din 2024 se îndreaptă spre o nouă confruntare Biden vs. Trump, după ce ambii politicieni s-au instalat confortabil în fruntea listelor de candidați din Partidul Democrat, respectiv Partidul Republican, devenind favoriți în cursele electorale interne pentru obținerea nominalizării la Casa Albă.

În tabăra republicană, Trump are în prezent 110 delegați, iar Nikki Haley a primit 20 de delegați. Un candidat trebuie să primească spijinul a 1.215 delegați la Convenția Națională care se va desfășura în iulie în Milwaukee (Wisconsin) pentru a obține nominalizarea formațiunii la președinția Statelor Unite. Republicanii au de alocat în total 2.429 de delegați.

Deși Haley, care a rămas singurul rival important al lui Trump, a anunțat că nu renunță la lupta politică, șansele fostului președinte de a primi nominalizarea republicană sunt mari. Calculele arată că fostul lider american ar putea câștiga nominalizarea formațiunii conservatoare până la jumătatea lunii martie – chiar dacă Haley a promis să continue să lupte, iar votul în alegerile republicane durează până în luna iunie.

În tabăra democrată, îngrijorările răspândite cu privire la vârsta președintelui Biden și la ratingurile sale de popularitate, extrem de scăzute, nu au dus până acum la nicio provocare serioasă în interiorul partidului.

Preşedintele democrat are până acum 91 de delegați, iar pentru a obține nominalizarea partidului este nevoie de un total de 1.968 de delegați din 3.934 de delegați la Convenția Națională Democrată care va avea loc în Chicago (Illinois) în august.

Până acum, sondajele de opinie indică faptul că un meci Biden-Trump 2.0 va fi o cursă foarte strânsă. Media sondajelor menținută de The Hill and Decision Desk HQ (DDHQ) îi oferă în prezent lui Trump un avantaj de 2,3 puncte procentuale, respectiv 45,6% față de 43,3% în favoarea republicanului. Media a fost calculată din 573 de sondaje.

La rândul său, agregatorul de sondaje RealClearPolitics arăta duminică că Trump are un avantaj de 1,9% în fața lui Biden la nivel național, respectiv 46,7% la 44,8%.

Analiștii americani cred că Biden are încă șanse să refacă dezavantajul pe care îl are acum în fața lui Trump în sondajele de opinie, deși acestea nu sunt mari. Republicanul îl conduce pe liderul democrat nu doar în sondajele la nivel național, ci și în cinci din cele șase state swing, cele despre care se crede că vor decide scrutinul. Astfel, Trump este în fața lui Biden în Arizona, Nevada, Michigan, Georgia și Wisconsin, în timp ce democratul are un avantaj minim doar în Pennsylvania (+0,6%).

Comentatorii americani cred că Biden ar putea să refacă avantajul în fața republicanului dacă datele economice bune vor continua și americanii vor simți într-adevăr în mod real că revigorarea economică a Americii are loc și pentru ei; dacă războiul dintre Israel și Hamas se va termina până la alegerile din Statele Unite, iar soluția cu două state va câștiga din nou teren; dacă Ucraina va reuși să țină piept acțiunilor ofensive din ce în ce mai agresive ale Rusiei, în ciuda lipsei de muniție și de fonduri de la americani.

Dacă Trump va fi atât de copleșit de problemele lui legale și de posibilele condamnări la închisoare până la data scrutinului, încât alegătorii vor considera că el nu merită să fie luat în calcul în mod serios pentru postul de lider al Americii și al lumii libere; dacă problema avortului va reuși să fie, din nou, cea care va energiza femeile și tinerii să voteze, avantajându-i astfel pe democrați.

În rest, este greu de crezut că lucrurile se vor schimba în domeniul imigrației sau că Congresul, aflat deja în stare de spirit electorala, va reuși să treacă vreun proiect legislativ semnificativ, care să lase o amprentă majoră asupra mandatului lui Biden.

Nici acoperirea media nu îl ajută pe democrat așa cum a făcut-o până acum. De exemplu, Casa Albă s-a plâns recent de felul în care instituțiile de presă au relatat despre raportul procurorului special Robert Hur privind modul în care președintele Biden a gestionat documentele clasificate și în care acesta a vorbit despre problemele cognitive și de memorie ale democratului.

Multe voci susțin însă că Team Biden a fost cea care trebuie trasă la răspundere pentru lipsa de comunicare a președintelui cu America. Associated Press a raportat miercurea trecută că Biden a susținut doar 33 de conferințe de presă în primii trei ani de mandat, mai puțin decât orice președinte de la Ronald Reagan încoace, și că cele 86 de interviuri pe care le-a acordat au fost, de asemenea, mult mai puține decât orice alt președinte de după Reagan.

În comparație, fostul președinte Barack Obama a acordat 422 de interviuri în primii trei ani ai președinției sale, iar Trump a acordat aproximativ 300 până în acest moment în mandatul său.

În 2020, având scuza pandemiei de COVID, Biden și-a desfășurat campania pentru Casa Albă mai ales din locuința sa din Delaware, stând departe de mitingurile mari și de întâlnirile cu electoratul, într-un contrast major cu eforturile electorale agresive pe care le-a dus Trump. De data aceasta, lipsa de comunicare și evitarea publicului nu par să mai fie opțiunile câștigătoare.

Ca să rămână la Casa Albă, Joe Biden va trebui să iasă în față, să vorbească americanilor despre realizările sale ca președinte și să le arate de ce este mai bun decât Trump. Mai are însă el energia și forța fizică să o facă? Lunile rămase până în noiembrie ne vor răspunde la această întrebare esențială.

Surse: Gallup, The Hill, AP, FoxNews, Washington Post, The Dispatch, 270towin, RealClearPolitics