Coreea de Nord este aproape de finalizarea unui proiect de rachetă nucleară intercontinentală capabilă să ajungă în Statele Unite, susţine Seulul

Președintele Coreei de Sud a declarat joi că vecina sa, Coreea de Nord, se află „în faza finală” a dezvoltării unei rachete balistice intercontinentale (ICBM) cu ogivă nucleară capabilă să ajungă în Statele Unite, potrivit Rador Radio România.

„Fie pentru a câștiga putere în negocierile cu Statele Unite, fie pentru a-și securiza propriul regim, Coreea de Nord a continuat să dezvolte rachete balistice intercontinentale capabile să transporte focoase nucleare către Statele Unite”, a declarat Lee Jae-myung în timpul unei vizite la Bursa de Valori din New York.

Deși proiectul „nu pare a fi încă finalizat”, a subliniat el, „se spune că se află în faza finală”.

De la preluarea mandatului în iunie, președintele sud-coreean a căutat să îmbunătățească relațiile cu Coreea de Nord, spre deosebire de predecesorul său, Yoon Suk-yeol.

La New York, el a declarat că „obiectivul ar trebui să fie înghețarea dezvoltării nucleare, a dezvoltării rachetelor balistice intercontinentale și a exporturilor”. Oprirea producției și dezvoltării armelor nucleare ar aduce „câștiguri importante în materie de securitate”, a argumentat el. Președintele sud-coreean a estimat că regimul lui Kim Jong-un producea suficient pentru a fabrica „aproximativ 15 până la 20 de bombe nucleare suplimentare în fiecare an”. Dacă nu se va lua nicio măsură, numărul acestora „va continua să crească în fiecare an” , iar rachetele „vor deveni mai sofisticate”, a avertizat el.

În ultimii ani, Kim Jong-un a exclus orice idee de denuclearizare și și-a consolidat legăturile militare cu Rusia. Liderul nord-coreean a declarat că este pregătit să reia contactul cu Statele Unite, dacă acestea din urmă renunță la solicitarea ca Phenianul să renunțe la programul său de arme nucleare, a relatat presa de stat nord-coreeană la începutul acestei săptămâni.

