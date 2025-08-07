Copil de șapte ani, mușcat de un șarpe în zona Creasta Cocoșului / Acțiune contracronometru a Salvamont Maramureș

O amplă intervenție de salvare este în desfășurare în zona montană Creasta Cocoșului, din județul Maramureș, după ce un copil de 7 ani ar fi fost mușcat de un șarpe la unul dintre brațe.

Incidentul a fost semnalat printr-un apel de urgență, iar echipa Salvamont Maramureș, aflată deja în misiune de patrulare preventivă în zonă, a ajuns la victimă în mai puțin de 9 minute.

Zona Creasta Cocoșului este frecventată de turiști, mai ales în sezonul estival, iar patrularea preventivă a permis o reacție extrem de rapidă din partea salvatorilor. Dat fiind că extragerea copilului către o unitate medicală ar fi durat peste două ore, a fost solicitat de urgență un elicopter SMURD, care a ajuns la locul incidentului, pe platoul pregătit de echipa Salvamont și urmează să-l preia pe copil și să-l transportat la o unitate medicală

Copilul a fost monitorizat de salvatori în așteptarea echipei medicale aeriene. Situația este tratată cu maximă urgență, din cauza riscurilor asociate unei mușcături de șarpe, mai ales la un pacient pediatric.