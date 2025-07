Contractul care pune Mercedes într-o criză neașteptată în F1

Zvonurile unei veniri a lui Max Vestappen la Mercedes sunt din ce în ce mai multe, iar problema cu care se confruntă Toto Wolff (șeful Săgeților Argintii) în aceste momente este cea a pilotului secund. George Russell vrea un contract pe trei ani, în timp ce Mercedes este prinsă între ciocan și nicovală.

Russell are parte de cel mai solid sezon din carieră, britanicul fiind în mod evident un pilot pe care nicio echipă nu ar vrea să-l piardă, cu atât mai puțin Mercedes.

Dar atunci când intră pe fir varianta Verstappen, lucrurile se mai schimbă un pic.

Guenther Steiner, fostul șef al Haas, lansează o variantă care explică tăcerea de la Mercedes.

Fin cunoscător al fenomenului, Steiner spune că Russell vrea un contract pe trei ani, pentru a-și securiza viitorul, în timp ce Wolff îi oferă doar o înțelegere pentru un sezon.

„Cred că Toto Wolff vrea să-i dea lui George doar un an. Pentru a lăsa loc lui Verstappen în 2027. Dar Russell nu acceptă. El vrea trei”, transmite sursa citată.

De altfel, Russell a recunoscut în acest sezon că discuțiile despre reînnorirea contractului său au devenit „lente” odată cu speculațiile care-l dau pe Verstappen pe radarul Mercedes.

Pilotul britanic a mărturisit că nu este îngrijorat, dar neoficial tensiunea este una clară.

Aflat în forma carierei, Russell se simte cumva eclipsat de ambițiile mari ale Mercedes: aducerea lui Verstappen.

Ar fi trebuit să urmeze sezoane liniștite pentru George după despărțirea de Hamilton, dar Verstappen este cel care-i tulbură apele.

Asta în condițiile în care Russell îl învinge constant pe Hamilton (aflat acum la Ferrari) și se luptă pentru podiumuri alături de Verstappen.

Toto Wolff practică un joc pe toate fronturile: îl ține pe Russell într-o așteptare agonizantă, testează viitorul reprezentat de Kimi Antonelli și flirtează puternic cu Max Verstappen.

Rămâne de văzut dacă Mercedes va scoate cartea câștigătoare din acest „triunghi amoros.”

