Își amână retragerea: Legendarul antrenor Darren Cahill va rămâne alături de liderul ATP

Darren Cahill, tehnician care în trecut a avut o colaborare fructuoasă și cu Simona Halep, ar urma să-și prelungească cu un an contractul cu Jannik Sinner, campionul en-titre de la Wimbledon și lider al ierarhiei ATP.

Conform Corriere della Sera, antrenorul australian va continua să-l antreneze pe Sinner și în 2026, alături de Simone Vagnozzi.

Singura modificare: nu va mai face atât de multe deplasări alături de campionul de la Wimbledon.

Sinner colaborează cu Cahill și Vagnozzi din vara anului 2022, iar rezultatele sunt unele excelente: Jannik este lider mondial și a cucerit deja patru titluri de Grand Slam.

La începutul acestui an, Sinner anunța că Darren nu va mai face parte din echipa sa începând din 2026, australianul dorindu-și să stea mai mult cu familia.

Sinner a mărturisit că înaintea finalei de la Wimbledon cu Carlos Alcaraz a făcut un pariu cu antrenorul său: dacă va câștiga, atunci va putea alege dacă Darren va mai rămâne sau nu alături de liderul mondial.

„Acum, decizia îmi aparține”, a transmis jucătorul, conform jurnalistului italian Giovanni Pelazzo.

„Probabil că va călători mai puţin, este normal. I-am spus întotdeauna că în Australia aş vrea să fie alături de mine, pentru că lucrurile merg bine.

După aceea, sezonul este încă lung, mai sunt multe turnee şi o să-l văd des… Dar am câştigat pariul, acum vom vedea”, a continuat Sinner.

🗞️ Evening update

According to Corriere della Sera, Darren Cahill will remain alongside Jannik Sinner next season. The Australian coach will travel less (with help from Vagnozzi), but will stay.

“In Melbourne in January, everything will be as before”

🔗 Source: @Guidolino8 pic.twitter.com/clPeoXfxtt

— The Sinner Times (@sinnertimes) July 15, 2025