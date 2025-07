Consilierul prezidenţial Radu Burnete: Este nevoie de o reformă administrativă şi teritorială la pachet cu una a partidelor politice / ”Avem disparităţi regionale prea mari, trebuie să le reducem”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Consilierul prezidenţial Radu Burnete afirmă că este nevoie de o reformă administrativă şi teritorială la pachet cu una a partidelor politice, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„România traversează o criză existenţială. Modelul nostru social, economic şi politic de după căderea comunismului şi-a epuizat resursele din motive interne şi externe. (…) Oricât de greu ar fi trebuie să ne încordăm şi să redesenăm nişte lucruri. Este nevoie de o reformă administrativă şi teritorială la pachet cu una a partidelor politice. Avem nevoie de un nou contract între stat şi cetăţeni în privinţa taxării. Unele reaşezări sunt deja inevitabile însă trebuie să închidem cu evaziunea şi economia neagră”, a scris Radu Burnete, marţi, pe pagina sa de Facebook, în prima zi în calitate de consilier prezidenţial pe probleme economice şi sociale, funcţie în care a fost numit de preşedintele Nicuşor Dan începând cu data de 1 iulie.

El spune că, „dacă vrem taxare la un nivel moderat şi un stat care să ne ofere servicii publice de calitate, toată lumea trebuie să plătească, iar statul trebuie să livreze”.

„Avem nevoie de mai multă iniţiativă privată şi să creştem rata de participare la forţa de muncă. Nu putem rata revoluţiile aduse de inteligenţa artificială, orice ar însemna ele şi asta înseamnă că trebuie să investim în educaţie şi cercetare. Avem disparităţi regionale prea mari, trebuie să le reducem. Trebuie să ne jucăm rolul în UE fără pompă şi naţionalism ieftin. Trebuie să rămânem o economie deschisă, dar să devenim mai competitivi. Trebuie să reducem deficitele gemene fiindcă acţionează ca nişte piedici. Trebuie să reducem gradul de polarizare din societate şi să creştem coeziunea. Completaţi dumneavoastră această listă care poate fi destul de lungă. Majoritatea acestor lucruri se pot face. Nu toate şi nu perfect însă ce este perfect pe lume?”, a precizat consilierul prezidenţial.

Radu Burnete menţionează că „în scurta perioadă de tranziţie” avută la Palatul Cotroceni, până la preluarea funcţiei, a fost „rezervat în declaraţii, însă asta se va schimba”.

„Prima zi oficială la Palatul Cotroceni. Este o onoare şi o mare responsabilitate. Trăim vremuri dificile pe care va trebui să le navigăm împreună ca naţiune şi comunitate chiar dacă ne despart diferenţe mari de opinie. În scurta perioadă de tranziţie pe care am avut-o am fost rezervat în declaraţii, însă asta se va schimba. Voi fi prezent în dezbateri şi în societate cu limitele impuse de instituţia pentru care lucrez şi de preşedintele pe care îl reprezint, căruia îi mulţumesc pentru încrederea pe care mi-a acordat-o. (…) Nu-mi plac extremele. Lumea este complicată şi are multe nuanţe. Nu cred în soluţii simple pentru probleme complicate. Aproape orice soluţie simplistă trâmbiţată în tonuri grave şi livrată fără îndoieli se va dovedi greşită. Problemele vieţii şi deci ale guvernării sunt prea complexe pentru a fi rezolvate în câteva paragrafe. Asta nu înseamnă că nu trebuie să scriem şi să dezbatem, ci că trebuie să avem o doză sănătoasă de scepticism, de curiozitate. Să fim conştienţi că nu le ştim pe toate. Nu-mi plac generalizările lipsite de o analiză riguroasă. Toţi bugetarii sunt răi şi puturoşi. În mediul privat nu există risipă. Toţi politicienii sunt corupţi şi toţi oamenii de afaceri sunt de ispravă. Sindicatele sunt rele. Patronatele sunt bune. Cercetarea românească nu produce nimic. Particularul este la fel de important ca generalul. Trebuie să înţelegi când e rostul unuia şi când al celuilalt”, a mai scris Radu Burnete.