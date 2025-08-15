Au început lucrările pe șantierul Spitalului de Copii din Cluj Napoca, proiect de 1 miliard de euro care se construiește de la zero

Au demarat lucrările de construcție a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii în sistem Monobloc, la Cluj Napoca, după ce administrația județeană a alocat pentru lucrările din acest an peste 84 de milioane de lei, în așa fel încât constructorul cu care instituția a semnat contractul pentru execuția obiectivului, firma Bog’Art să pornească șantierul

Vicepreședintele CJ Cluj, Radu Rațiu, a arătat, pentru Actualdecluj.ro, că este inadmisibil ca un obiectiv de importanță regională cum este cel pornit la Cluj nu a primit nicio finanțare în PNRR sau nu este susținut de la nivel național. „În PNRR, suntem pe lista de rezervă. Am discutat cu constructorul și, dacă am fi finanțați, puteam termina spitalul mai repede, mai ales că se discută și de prelungirea PNRR cu un an. Constructorul ar fi putut să-și mobilizeze toate efectivele pe care le are pe acest șantier”, a comentat Radu Rațiu.

Deocamdată, potrivit informațiilor transmise de CJ Cluj, odată cu emiterea ordinului de începere a lucrărilor, antreprenorul Bog’Art realizează decopertarea stratului vegetal, urmând ca în perioada imediat următoare să înceapă execuția săpăturii generale, etapă care cuprinde o serie de operațiuni precum realizarea sistemului de drenaj pentru evacuarea apelor subterane identificate, execuția efectivă a rigolelor și branșarea acestora la rețeaua de canalizare, finalizarea săpăturii generale în zonele dintre tranșee, realizarea platformelor de lucru pentru amplasarea forezelor ce vor realiza cei 8.753 piloți de îndesare proiectați. De asemenea, tot în această fază, a arătat CJ Cluj, se va realiza radierul general și structura aferentă subsolului: stâlpi, grinzi, diafragme, placa de beton armat peste subsol, instalații sanitare și electrice înglobate în infrastructură, etc. Această etapă, corespunzătoare realizării lucrărilor de infrastructură până la cota ±0,00, are o durată de execuție de 14 luni.

Proiectul Spitalului de Copii este unul de importanță vitală pentru Cluj și pentru întreaga Transilvanie, un spital care se va construi de la zero, ceea ce nu s-a mai întâmplat în România, în ultimii 30 de ani, a transmis CJ Cluj. Citește mai mult pe Actualdecluj.ro