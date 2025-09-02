Conducerea PNL se reunește în ședință la ora 17.00

Partidul Național Liberal se va reuni într-o ședință a Biroului Executiv Național, astăzi, 2 septembrie, începând cu ora 17:00, la sediul central al PNL, a anunțat Biroul de presă al partidului.

Ședința are loc după ce președintele Nicușor Dan a avut o întâlnire de aproape 3 ore cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, la Palatul Cotroceni.

Subiectul major de controversă în coaliție este reforma administrației locale. Premierul Bolojan susține pe de o parte o reducere reală de posturi, care ar afecta 13.000 de angajați la nivel național. PSD și UDMR s-au opus.