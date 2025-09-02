G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Conducerea PNL se reunește în ședință la ora 17.00

Ilie Bolojan, Emil Boc, Ciprian Ciucu, PNL
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Conducerea PNL se reunește în ședință la ora 17.00

Articole2 Sep 2 comentarii

Partidul Național Liberal se va reuni într-o ședință a Biroului Executiv Național, astăzi, 2 septembrie, începând cu ora 17:00, la sediul central al PNL, a anunțat Biroul de presă al partidului.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ședința are loc după ce președintele Nicușor Dan a avut o întâlnire de aproape 3 ore cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, la Palatul Cotroceni.

Subiectul major de controversă în coaliție este reforma administrației locale. Premierul Bolojan susține pe de o parte o reducere reală de posturi, care ar afecta 13.000 de angajați la nivel național. PSD și UDMR s-au opus.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

2 comentarii

  1. psd si udmr… interesant
    capusele politicii romanesti
    o sa faca alianta cu haur si pot adica exact partidele fix ca ei (hoti, mafioti etc0

  2. sevraj si la PNL .. animalele politice si chelneritele plang, pe la Apele Romane, ca USR vrea sa-i reorganizeze

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.