Compozitorul coloanelor sonore pentru filme ca Star Wars, Indiana Jones, Lista lui Schindler și Singur acasă, spune că nu i-a plăcut muzica de film foarte mult și că nu este foarte bună / John Williams are 54 de nominalizări la Oscar
Ce au în comun „Scripcarul pe acoperiș”, „Jaws”, „Star Wars”, „Indiana Jones”, „E.T.”, „Singur acasă”, „Jurassic Park”, „Lista lui Schindler”, „Salvați soldatul Ryan” și trei filme „Harry Potter”? Muzica lui John Williams.
Dar compozitorul în vârstă de 93 de ani a recunoscut recent că, de fapt, nu este un fan al muzicii compuse pentru filme. „Nu mi-a plăcut niciodată muzica de film”, a spus el pentru The Guardian într-un interviu, scrie People.
„Muzica de film, oricât de bună ar fi – și de obicei nu este, în afară de o secvență de opt minute ici și colo… pur și simplu cred că muzica nu e acolo”, a continuat Williams. „Ceea ce noi considerăm a fi această muzică de film prețioasă și măreață este… o amintim într-un fel nostalgic…”
„Ideea că muzica de film are același loc în sala de concert ca și cea mai bună muzică din canon este o noțiune greșită, cred eu”, a explicat el, menționând că muzica de film este „efemeră” și „fragmentară”, spre deosebire de o piesă muzicală care este „o piesă de concert.”
Succes de durată și colaborări notabile
Williams are 54 de nominalizări la Oscar, majoritatea la categoria Cea mai bună coloană sonoră originală. A câștigat cinci statuete pentru munca sa la „Scripcarul pe acoperiș”, „Jaws”, „Star Wars”, „E.T. Extraterestrul” și „Lista lui Schindler”.
Williams este persoana în viață cu cele mai multe nominalizări și a doua cea mai nominalizată persoană din toate timpurile după Walt Disney, cu un total de 59 de nominalizări. Nominalizarea sa pentru filmul „Indiana Jones și Cadranul Destinului” din 2023 l-a făcut cel mai vârstnic nominalizat din istorie. De asemenea, a câștigat 26 de premii Grammy, șapte BAFTA, trei premii Emmy și patru Globuri de Aur.
Biograful Tim Greiving – a cărui carte, John Williams: O viață de compozitor, va fi lansată în această toamnă – a vorbit despre disprețul lui Williams pentru muzica de film. „Comentariile sale sunt oarecum șocante și nu reprezintă o falsă modestie. El este sincer în a se auto-denigra și în a critica muzica de film în general.”, a explicat Greiving pentru The Guardian.
Deși Williams și-a numit munca de compozitor de film „doar o slujbă”, Greiving a adăugat: „Este clar că a luat slujba de a compune muzică pentru filme la fel de în serios ca oricine în istorie.”
Williams a mai spus că a avut o „colaborare foarte specială” cu Steven Spielberg. Cei doi au colaborat la aproape 30 de filme, trei dintre premiile sale Oscar fiind pentru proiecte ale regizorului. „El este mai… educat muzical decât majoritatea regizorilor cu care am lucrat”, a spus compozitorul, lăudând-o pe mama lui Spielberg pentru că l-a dus la concerte de muzică clasică. „A cântat puțin la clarinet. Și este foarte muzical.”
Mai mult decât muzica de film
Muzica lui Williams din afara filmului include zeci de concerte, precum și muzică compusă pentru NBC Sunday Night Football și patru Jocuri Olimpice, inclusiv „Olympic Fanfare and Theme”, care a fost creată pentru Jocurile Olimpice din Los Angeles din 1984 și a devenit de atunci un element de bază al competiției sportive.
De asemenea, a fost dirijor principal al Orchestrei Boston Pops din 1980 până în 1993. Acum este dirijor laureat al orchestrei.
Încă din 1980, când s-a alăturat pentru prima dată Orchestrei Boston Pops, Williams a vorbit pentru revista People despre ciclul de producție epuizant pentru o coloană sonoră de film. „Este dificil să scrii 60 până la 90 de minute de muzică în șase până la 10 săptămâni”, a spus el. „La fel ca și compunerea unei opere, îți testează rezistența. Și există frustrări, cum ar fi să fii nevoit să înregistrezi ceva în exact două minute și 30 de secunde.”
Când este angajat pentru un film, intră în sala de proiecție fără să fi citit scenariul, pentru a avea „o mai bună reacție ritmică” la imagini. „Tot ce vreau să fac este să muncesc”, a spus el despre cariera sa aglomerată.
