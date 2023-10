Comparația Hamas – naziști – Holocaust, cât de valabilă este?

Primele comparații între Holocaust și masacrele săvârșite de teroriștii Hamas la 7 octombrie au fost făcute chiar în timpul atacurilor, când unii israelieni au invocat Holocaustul în timp ce se ascundeau de teroriștii care se aflau în plină campanie de genocid, scrie The Times of Israel.

La festivalul Supernova de la Re’im, unde au fost uciși 260 de israelieni, May Hayat, care lucra la concert, era personal la eveniment când teroriștii au invadat brusc cu jeep-uri și parapante.

Ca și alți câțiva supraviețuitori ai masacrului de la Re’im, Hayat și prietena sa s-au ascuns într-o mașină parcată în timp ce teroriștii căutau israelieni pe care să-i ucidă.

„Am fugit din mașină până când am observat o gaură în pământ. Am intrat înăuntru, ne-am ținut de mână și ne-am rugat. Eram doar noi două”, a povestit Hayat despre calvarul ei.

„I-am spus: ‘Știi poveștile din Holocaust în care oamenii se prefăceau morți pentru a nu fi observați? Asta este ceea ce ni se va întâmpla nouă'”, a împărtășit Hayat pe Instagram.

Când The Times of Israel a împărtășit mărturia lui Hayat lui Avinoam Patt, cercetător al Holocaustului, acesta a rămas pentru scurt timp fără cuvinte.

„Nu cred că niciunul dintre noi nu s-a gândit la predarea istoriei Holocaustului ca la un mecanism de autoapărare sau de supraviețuire”, a spus Patt, care va iniția în curând o catedră de studii despre Holocaust la Universitatea din New York.

„Evenimentul a fost devastator pentru supraviețuitorii Holocaustului, la care au fost martori și observatori”, a spus Patt. Cartea sa despre relația Israelului cu Holocaustul va fi publicată în luna februarie.

Având în vedere că Holocaustul este atât de adânc înrădăcinat în psihicul israelian, Patt a declarat că nu a fost surprins că Holocaustul a devenit „cadrul de referință implicit” pentru atât de mulți israelieni „aproape imediat”, a spus el.

În evaluarea lui Patt, „7 octombrie pare să fi spulberat noțiunea că Israelul există pentru a proteja evreii nevinovați de ravagiile criminale ale autorilor malefici. Și totuși, pare clar, că pentru israelieni și pentru mulți evrei și neevrei din întreaga lume, amintirea Holocaustului servește ca cel mai puternic memento pentru motivul pentru care Israelul trebuie să se apere împotriva tuturor dușmanilor săi”, a scris el.

Războiul a izbucnit după masacrul din 7 octombrie al Hamas, în urma căruia aproximativ 2.500 de teroriști au dat buzna în Israel din Fâșia Gaza pe uscat, pe calea aerului și pe mare, ucigând aproximativ 1.400 de persoane și luând 200-250 de ostatici de toate vârstele, sub acoperirea unui potop de mii de rachete trase asupra orașelor și localităților israeliene. Marea majoritate a celor uciși în timp ce oamenii înarmați au capturat comunitățile de la graniță erau civili – inclusiv bebeluși, copii și bătrâni.

Holocaustul prin gloanțe

La 24 octombrie, premierul Benjamin Netanyahu a vorbit despre Holocaust în remarcile pe care le-a făcut în timpul vizitei de solidaritate a președintelui Franței, Emmanuel Macron.

„A fost cel mai grav act de violență antisemită de la Holocaust încoace. V-am descris câteva dintre orori. Este imposibil să le descriu pe toate. Dar, la fel ca Anne Frank, copiii evrei s-au ascuns în poduri de acești monștri și au fost găsiți și măcelăriți”, a spus Netanyahu.

La fel cum a făcut și în cadrul unei convorbiri telefonice cu Biden în urmă cu două săptămâni, Netanyahu a comparat unul dintre masacrele Hamas – la Re’im – cu cea mai mare „aktion” germană din așa-numitul „Holocaust prin gloanțe”, care a avut loc într-o râpă de la periferia Kievului în septembrie 1941.

„La fel ca la Babyn Yar, evreii au fost mitraliați în gropi de masacru. Hamas a măcelărit. Hamas a decapitat. Hamas a ars copii de vii. Hamas a violat. Hamas a răpit ostatici – peste 200: bebeluși, copii, bătrâni, supraviețuitori ai Holocaustului”, a declarat Netanyahu.

Când Biden a vizitat Israelul pe 18 octombrie, el a făcut comparații între naziști și Hamas. La remarcile sale centrale de la Tel Aviv, Biden a promis că SUA nu îi vor abandona pe evrei în fața dușmanilor genocidari pentru a doua oară în memoria vie.

„Lumea a privit atunci, a știut, iar lumea nu a făcut nimic. Nu vom sta deoparte și nu vom face nimic din nou. Nici astăzi, nici mâine, nici niciodată”, a declarat Biden.

Remarcile președintelui SUA au reflectat „sentimentul profund de abandon și izolare” resimțit de evrei în timpul Holocaustului, a declarat Patt.

Liderii politici israelieni au luat cuvântul pe rețelele de socializare în limba ebraică, după vizita lui Biden, unii dintre ei invocând naziștii.

„Inamicul ne-a surprins și și-a ales propriul timp”, a postat în ebraică fostul premier Naftali Bennett.

„Știu că toată lumea dorește o intrare imediată [în Gaza], dar datoria noastră este să acționăm corect și nu în funcție de ceea ce este popular”, a scris Bennett, care a reluat legătura dintre Hamas și naziști făcută de Biden.

„Pentru a zdrobi inamicul nazist, înainte de a intra soldații noștri, fiii noștri. Pentru a-i zdrobi pe acești naziști cu o putere de foc nemaivăzută aici”, a postat Bennett despre importanța planificării operațiunii înainte de a angaja soldații.

‘O comparație nepotrivită’

Nu toți istoricii pro-Israel sunt de acord că analogiile cu Holocaustul în ceea ce privește 7 octombrie sunt potrivite.

„Comparația cu Holocaustul este nepotrivită. Inamicul este diferit, noi suntem diferiți, dar veninul este același”, a declarat profesorul Michael Berenbaum de la Universitatea Evreiască Americană din California.

„Inamicul nu are nici puterea, nici infrastructura Germaniei naziste, care a cucerit cea mai mare parte a Europei continentale. Israelul este puternic, nu neputincios”, a declarat Berenbaum pentru The Times of Israel.

„Descrierea potrivită a ceea ce s-a întâmplat este un pogrom, masacrarea evreilor, a femeilor și copiilor, nu doar a bărbaților și violarea femeilor, distrugerea gratuită a proprietății, violarea locuințelor în timp ce guvernul privea în altă parte”, a declarat Berenbaum, care a contribuit la crearea de muzee ale Holocaustului în întreaga lume.

Masacrele din 7 octombrie au avut un ecou al pogromurilor într-o altă caracteristică „uluitoare”, a spus Berenbaum.

„De data aceasta a fost un guvern evreu care a eșuat în obligația sa cea mai elementară de a-și proteja cetățenii încălcând cea mai elementară teză de bază a sionismului, un stat evreiesc și puterea evreiască ar menține poporul evreu în siguranță”, a spus Berenbaum.

Un alt factor semnificativ care diferențiază lumea de astăzi față de cel de-al Doilea Război Mondial este faptul că principala superputere a acordat sprijin statului evreu atât prin cuvinte, cât și prin fapte, a spus Berenbaum.

„Nu suntem singuri. Președintele Biden a vorbit într-un mod în care președinții americani nu au vorbit aproape niciodată. El a venit în Israel. SUA trimite provizii militare și cere Congresului să aprobe ajutorul american”, a spus Berenbaum. „Au venit președinții și prim-miniștrii din alte țări europene. Acest lucru nu era valabil acum 80 de ani”, a adăugat el.

“Sălbăticia apropiată”

Un prolific cercetător al Holocaustului a declarat pentru The Times of Israel că a evitat întotdeauna să facă comparații cu genocidul – până acum.

„Motivul pentru care analogiile cu Holocaustul sunt de obicei nepotrivite este că sunt eronate – ele exagerează în mod sălbatic comportamentul unei părți sau a celeilalte”, a declarat Rafael Medoff pentru The Times of Israel. „Dar sunt momente în care există atât de multe asemănări între atrocitățile contemporane și Holocaust, încât comparațiile sunt inevitabile”, a mai spus el.

În calitate de director al Institutului David S. Wyman pentru Studiul Holocaustului, Medoff a publicat cărți în care critică răspunsul Americii la Holocaustul care a avut loc. După ce a ascultat comentariile făcute de oficialii americani după 7 octombrie, Medoff a spus că analogiile lor au fost adecvate.

„Secretarul de stat Blinken a avut dreptate când a spus că pogromul din Hamas a avut „ecouri sfâșietoare” ale Holocaustului”, a declarat Medoff, care s-a referit în mod special la dezumanizarea intensă a evreilor care domină societatea palestiniană.

„Sălbăticia de aproape a pogromiștilor, cum ar fi decapitarea bebelușilor, folosirea violenței sexuale ca armă și dezumanizarea evreilor în presa arabă palestiniană și în manualele școlare, sunt toate exemple de comportament care justifică comparații cu naziștii”, a spus Medoff.