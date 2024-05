Compania Neuralink a lui Elon Musk caută o a doua persoană care să testeze implantul neuronal

Neuralink, start-up-ul de implanturi cerebrale al lui Elon Musk, acceptă cereri pentru un al doilea participant la un studiu pe oameni pentru a-și testa dispozitivul, a declarat miliardarul vineri pe X (fostul Twitter), transmite CNN.

Neuralink is accepting applications for the second participant.

This is our Telepathy cybernetic brain implant that allows you to control your phone and computer just by thinking.

No one better than Noland (@ModdedQuad) himself to tell you about the first! https://t.co/k9DaZ3xr5g

— Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2024