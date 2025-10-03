Cod portocaliu de vânt puternic în București / Temperatura maximă nu va trece de 9 grade Celsius
Meteorologii au anunțat pentru vineri dimineață cod portocaliu de vânt puternic pentru București.
Avertismentul a intrat în vigoare aseară și expiră în această dimineață la ora 10.00.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
În aceste condiții vântul poate sufla chiar și cu 85 km/h în Capitală. Vineri, vremea va fi deosebit de rece și va continua să plouă, în Capitală. Vântul va sufla cu putere, iar temperatura maximă nu va trece de 9 grade Celsius
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.