G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cod portocaliu de vânt puternic în București / Temperatura maximă nu va…

Sursa foto: Facebook/Radu Mihaiu

Cod portocaliu de vânt puternic în București / Temperatura maximă nu va trece de 9 grade Celsius

Articole3 Oct 0 comentarii

Meteorologii au anunțat pentru vineri dimineață cod portocaliu de vânt puternic pentru București.
Avertismentul a intrat în vigoare aseară și expiră în această dimineață la ora 10.00.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În aceste condiții vântul poate sufla chiar și cu 85 km/h în Capitală. Vineri, vremea va fi deosebit de rece și va continua să plouă, în Capitală. Vântul va sufla cu putere, iar temperatura maximă nu va trece de 9 grade Celsius

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

METEO: Avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de vânt şi vijelii în toată ţara, începând de luni seara

Articole1 Apr 2024
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.