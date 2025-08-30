G4Media.ro
Cod galben de instabilitate atmosferică în zece judeţe, sâmbătă noaptea

furtuna ploi cod rosu vreme rea pixabay
sursa foto: Pixabay

Banatul, Oltenia şi sud-vestul Transilvaniei sunt vizate de o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică începând de sâmbătă seara, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, transmite Agerpres.

Astfel, în intervalul 30 august, ora 23:00 – 31 august, ora 10:00, în aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50 – 70 km/h) şi izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20 – 30 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp.

Sunt vizate de atenţionare judeţele Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt integral, şi, parţial, Alba şi Sibiu.

De asemenea, duminică, în intervalul orar 10:00 – 21:00, în Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei şi al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50 – 70 km/h) şi izolat grindină.

Sunt vizate de atenţionare judeţele Sălaj, Cluj, Bistriţa Năsăud, Mureş, Harghita, Alba, Sibiu, Braşov, Covasna, Hunedoara, Caraş-Severin, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20 – 30 l/mp şi pe arii restrânse de peste 50 l/mp.

Perioade cu instabilitate atmosferică accentuată vor fi pe arii restrânse şi în restul ţării, precizează meteorologii.

