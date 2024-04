Ciucă despre ”cazul Cîrstoiu”: ”Nu am intrat să disecăm visceral toate aceste aspecte” / Îi dă timp să-și clarifice problemele / Recunoaște că propunerea candidaturii doctorului a venit de la Ciolacu: ”Noi nu am avut un candidat” / ”Avem planurile B și C”

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a anunțat joi seară, la Digi24, că ideea candidaturii medicului Cătălin Cîrstoiu la Primăria București, cu susținerea Alianței PSD – PNL a venit din partea PSD, liberalii neavând niciun posibil candidat.

”Cu două zile înainte de a fi anunțat”, a admis Ciucă momentul în care a aflat de propunerea Cîrstoiu.

El a spus că dacă această candidatură nu va mai fi valabilă există posibilitatea ca PNL să participe la alegeri cu un candidat propriu, dar și varianta de a găsi un alt candidat care să fie susținut de Alianța PSD – PNL.

”Noi nu am avut un candidat, că nu am avut și s-a căutat un candidat comun al Alianței, din afara celor două partide politice.

Senzația mea a fost și atunci și acum că este un candidat foarte motivat. Motivația nu vine peste noapte, e o chestiune care probabil a avut o oarecare rădăcină în gândirea domniei sale.

În principiu, la nivelul echipei de conducere a PNL nu am intrat să disecăm visceral toate aceste aspecte, în schimb am considerat și am i-am recomandat domnului doctor.

Alături de reprezentanții PNL a participat la activitățile pe care noi le-am desfășurat în sectare, la activități în teren cu filiala Sectorului 2, filiala Sectorului 3, cu filiala Sectorului 6, altfel noi am considerat și considerăm în continuare să urmăm exact acest proces pe care l-am descris mai devreme, pentru că nu avem statutul de judecători în această speță.

Atunci când a agreat să participe la alegerile pentru Primăria București trebuia să-și asume și această nevoie de clarificare pe care o solicităm”, a spus Ciucă referindu-se la problemele de incompatibilitatea ivite în cazul doctorului Cîrstoiu.

El este acuzat că în perioada în care a ocupat funcția de manager al Spitalului Universitar, a activat și la clinica medicală privată administrată de soția acestuia.

Liderul PNL așteaptă de la Cîrstoiu să organizeze o conferință de presă în care să explice în detaliu toate aceste probleme, iar instituțiile statului să se sesizeze în situația în care există o problemă de incompatibilitate.

”În această perioadă de timp există și slotul necesar să se pronunțe și instituțiile statului, Iar din punct de vedere dacă a fost sau nu convingător, dincolo de decizia mea, cred că alegătorul, bucureșteanul ar trebui să fie convins”, a mai spus Ciucă.

Liberalul a mai spus că în cazul în care candidatura lui Cătălin Cîrstoiu nu se va confirma, există două planuri secundare: fie să se vină cu un candidat PNL, fie să fie identificat un alt candidat din afara partidului, care să fie susținut și de PSD.

”PNL, într-o situație de extremă urgență, va avea propriul candidat, nu este o problemă. Avem resursa umană să identifică acel candidat care va candida din partea PNL. Dacă identificăm un candidat comun din afara celor două partide e posibil să luăm o decizie în acest sens”, a mai spus liderul PNL.