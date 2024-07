Circumeuropa 2024. Prima expediție fluviu-maritimă românească. Ambarcațiunea „Vulpea” înaintează pe râurile din Europa și estimează revenirea acasă de Ziua Timișoarei – FOTO

De la Timișoara, se poate ajunge pe apă la Viena, Budapesta, Marea Neagră, Marea Mediterană, Marea Nordului și Oceanul Atlantic. Echipajul Circumeuropa a demonstrat acest lucru în 2023, după redeschiderea frontierei pe apă între România și Serbia, când au plecat de pe Bega și au ajuns în Lefkada, Grecia. În acest an, aventurierii plănuiesc să închidă cercul și să revină la Timișoara tot pe apă. Călătoria a fost reluată din Marea Ionică, acolo unde s-a încheiat anul trecut.

Circumeuropa 2024 a început, în luna mai, din Lefkada, Grecia. Traseul urmat de Cristian Ilea și Cosmin Jitariuc a inclus traversarea Mării Ionice până la Crotone, înconjurul Italiei și sosirea în Marsilia, cel mai vechi port al Mediteranei.

Navigând pe Râurile Franței

Echipajul timișorean continuă expediția pe râurile din Franța.

„Suntem pe canalul care leagă Rinul de Ron. Este un canal special. Mai avem aproximativ 25 de kilometri până să ajungem la Rin și am parcurs deja peste o sută de ecluze. Facem aceste manevre de cel puțin 25 de ori pe zi. Putem să ne declarăm specialiști în mersul pe ecluze. Unele ecluze sunt deschise de operatorii francezi, altele automat, cu telecomandă. E o experiență inedită. Vom merge mai repede spre Strasbourg, Main, și apoi spre Frankfurt. Urmează Viena. Vrem foarte tare să închidem cercul, asta este și ideea acestui proiect, de circumnavigație. Am vrut să demonstrăm că Bega nu e doar un obstacol în mijlocul orașului, ci are un potențial imens pentru turismul din Timișoara. Din Timișoara poți pleca pe apă în jurul Europei”, a declarat căpitanul Cristian Ilea.

Provocările pe mare

„Vulpea” este o barcă de 7,5 metri construită pentru navigația pe râuri, nu pentru valurile mari și vânturile puternice ale mării.

„Pe mare, Vulpea a fost dusă la limită. Am tras de ea până la limita de supraviețuire, dar am trecut cu bine. Am avut mici incidente, cum ar fi ruperea cârmei, pe care am reparat-o. După aproape 1.200 de mile marine, am ajuns cu bine la Marsilia. De aproape două săptămâni suntem pe râuri”, a mai spus Cristian Ilea.

Navigație pe râurile Europei

Ambarcațiunea „Vulpea” va continua pe apele continentale, urmând traseul include Main, Dunărea, Tisa și, în final, Bega.

„Ne trezim zilnic la ora 6. Pregătim barca, o alimentăm cu combustibil, o spălăm, reparăm ce e deteriorat și pornim la drum. În ultima perioadă, trecem printr-o ecluză la fiecare 20 de minute. Mergem așa până la apusul soarelui. Dormim în ambarcațiune, Vulpea fiind casa noastră. Este interesant traiul într-un spațiu atât de mic. În Franța, am fost plăcut surprins să nu văd PET-uri, pungi sau mizerie pe malurile râurilor. Pe toate malurile există piste de biciclete. Îmi doresc ca Circumeuropa să se repete o dată la doi ani, pentru a învăța din experiențele altor țări cu tradiție în navigație”, a spus Ilea.

Evenimente culturale cu „Vulpea”

Circumeuropa include și evenimente culturale. Primul a avut loc la Marsilia pe 15 iunie, cu întâlnirea diasporei și scriitorului Robert Șerban, găzduită de Consulatul General al României. Următoarea oprire importantă va fi la Viena pe 15 iulie, unde va avea loc un concert susținut de Petre Ionuțescu.

„Vulpea” ar trebui să revină la Timișoara pe 3 august, chiar de ziua orașului.

„Vrem să ajungem de Ziua Timișoarei, dar avem o mică întârziere. Este posibil să nu ajungem la timp. Dacă vom avea o viteză suficient de mare pe coborâre, vom recupera timpul pierdut. Vom vedea în zilele următoare. Nu vrem să facem din asta un concurs. Când vom ajunge, vom ajunge, dar ar fi frumos să intrăm chiar de Ziua Timișoarei. Abia așteptăm să spunem povestea Circumeuropa”, a conchis Cristian Ilea.

Circumeuropa este un proiect finanțat prin programul Timișoara Capitală Culturală a Europei.