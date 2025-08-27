Ciprian Ciucu spune că ar câştiga detaşat alegerile pentru Primăria Capitalei, dacă ar fi susţinut şi de USR

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a afirmat că nu a decis deocamdată dacă va candida sau nu la Primăria Capitalei, însă este convins că ar câştiga „detaşat” în cazul în care ar fi susţinut de o alianţă PNL-USR, transmite Agerpres.

„Detaşat. Există un sondaj, nu este comandat de mine, dar el există. L-aş bate în Bucureşti şi pe Călin Georgescu. Este singurul loc din ţară în care Călin Georgescu ar pierde alegerile”, a spus edilul, pentru B1 Tv.

Ciprian Ciucu a menţionat că PNL va avea candidat propriu, care va fi stabilit în urma unei analize aprofundate. El a precizat că „stă bine” în sondajele interne ale partidului, despre care a subliniat că sunt realizate profesionist.

„În aceste sondaje, da, stau bine. Asta, cumva, mă obligă, dar nu aş vrea să anunţ vreo candidatură sau să mă grăbesc sau ceva de genul acesta, până nu avem o dată a alegerilor şi până nu avem discuţii cu toţi partenerii din coaliţie”, a adăugat primarul.

Ciucu a precizat că astfel de discuţii vor fi iniţiate abia după ce va fi stabilită data alegerilor.

„Evident, o să vorbim cu toţi la început. Evident, predilecţia noastră este în acest moment către USR. Mai ales că foarte mulţi oameni din USR mi-au apreciat activitatea, prezenţa publică. Şi pentru mine este important să nu îi dezamăgesc”, a spus Ciucu.

În ceea ce priveşte stabilirea datei alegerilor, Ciucu a subliniat că legea trebuie respectată, deoarece „nu este negociabilă”.

„Legea trebuie să fie respectată. Ne batem joc de lege? Nu poţi spune: ‘Faci alegeri când îmi convine mie’. Ai un termen prevăzut foarte clar şi trebuie respectat, pentru că iar îşi pierd românii încrederea”, a spus Ciucu.

De asemenea, el a subliniat că partidele din coaliţie au încheiat un acord de guvernare, fără a fi vorba despre un acord electoral. Astfel, fiecare partid poate să îşi stabilească propria strategie la alegeri.

„Noi nu avem o alianţă electorală între noi. Atunci, fiecare partid, în mod normal, face ce strategie doreşte. Nu ştiu de ce se vede PSD dat la o parte? (…) Am avut astfel de coaliţie care a avut candidat comun, pe domnul Crin Antonescu, care a pierdut alegerile prezidenţiale. Acolo, da, acolo era o coaliţie care era construită şi în jurul ideii de candidat comun. Aici, nu. Şi nu s-a pus condiţia. Adică mi se pare, cumva, ciudat. Noi trebuie să respectăm acordul de guvernare, să luăm măsurile pe care le-am decis şi fiecare partid să îşi joace şansa aşa cum trebuie”, a conchis Ciucu. AGERPRES / (AS – redactor: Irinela Vişan, editor: Mihai Simionescu)