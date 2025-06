Ciprian Ciucu (PNL): Vor fi convulsii sociale şi va fi greu

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu, a declarat sâmbătă că partidul din care face parte are un „pariu generaţional” cu istoria, pe care are şanse să îl câştige, dacă va convinge că „măsurile dure” sunt calea pentru „a nu duce ţara în prăpastie”, transmite Agerpres.

„Nouă, liberalilor, ne place foarte mult să ne considerăm excepţionali. Şi evident că avem foarte mulţi înaintaşi care au fost excepţionali. Suntem cel mai vechi partid din Parlamentul European şi din România. Şi am auzit pe unii colegi vorbind chiar de faptul că partidul nostru, a cărei istorie se confundă cu istoria modernă a României, este un partid care ar putea face parte din patrimoniul neconstruit, nematerial al României. Îmi place ideea că ne considerăm excepţionali şi avem motive, mai degrabă în istorie, pentru a ne considera excepţionali. Întrebarea este dacă chiar suntem excepţionali şi dacă generaţia noastră se ridică la înălţimea înaintaşilor”, a declarat Ciucu, într-un discurs susţinut la Palatul Parlamentului, în cadrul Consiliului Naţional al PNL.

El a punctat că PNL se află la guvernare cu preşedintele interimar, Ilie Bolojan, în funcţia de prim-ministru, asumându-şi guvernarea „dintr-un gest de responsabilitate”, care vine după o perioadă de timp în care partidul a fost „responsabil de guvernare şi de ceea ce s-a întâmplat cu bugetul ţării”

„Da, România nu are o criză economică, dar are o criză bugetară, la care şi noi am contribuit. (…) Am fost printre cei care au fost la masă atunci când s-au luat decizii care au dus la această situaţie de a avea un guvern care trebuie să facă nişte reforme care sunt dure. Un guvern despre care se vorbeşte încă de la început ca despre un guvern de sacrificiu. Am fost şi singurul partid care, imediat după ce am pierdut alegerile prezidenţiale şi-a schimbat conducerea (…). Suntem un partid cu experienţă (…) dar trebuie să ne răspundem la o întrebare: ‘Mai avem noi ce oferi astăzi României? De ce vrem să fim la putere?’ Pentru că concurenţii noştri, cei care stau toată ziua cu telefoanele în ochi, foarte agresivi, bine, şi deprofesionalizaţi, dar vedem că în zona aceea, în special în zona partidelor extremiste, dar şi a partidelor mai noi, există, să o numesc, o foame de putere. Ei ştiu că vor să ne dea pe noi la o parte, să vină ei. Evident că nu sunt la fel de bine pregătiţi ca noi”, a adăugat Ciucu.

El susţine că fiecare membru PNL este „lovit în faţă” de privilegiile de care au beneficiat alţii.

„Ce mai avem noi de oferit României? Dincolo de faptul că şi noi am fost la masă când s-au împărţit, mai degrabă pentru unii şi mai puţin pentru alţii – pentru cei care nu au cerut, nu s-au împărţit nimic – privilegii. Privilegii de care au beneficiat unii, dar care ne lovesc azi pe toţi în faţă. Dar fiecare membru al PNL, care chiar dacă n-a avut acces la privilegii, este lovit în faţă. (…) Avem o coaliţie largă, pentru că altfel nu se putea organiza o guvernare care să îşi asume nişte reforme. Şi avem un pariu cu istoria. Şi nu sunt cuvinte mari. Pentru că ştim că Ilie Bolojan este poate ultima resursă de credibilitate semnificativă pe care o are acest partid. După mult timp, avem un lider pe care nu-l mai trage sau împinge partidul. Avem un lider care trage el partidul. Pentru că dacă ne uităm în sondaj, este de două sau de trei ori mai sus decât partidul.(…) În timpul negocierilor şi nu numai, a arătat că este singurul care şi are voinţă de a reforma şi viziunea cum să o facă. Orice poate fi criticat, fiecare proiect în parte. Şi vor fi convulsii sociale. Şi va fi greu.”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Potrivit acestuia, oricine şi-ar dori „să primească guvernarea cum a primit-o poate Victor Ponta după Guvernul Boc, să crească imediat salariile pentru că cineva şi-a asumat nişte decizii dure”.

„Fiecare şi-ar dori să vină cum a venit, nu ştiu, Guvernul Cîţu, sau Guvernul Ciucă, sau Guvernul Ciolacu. Dar nu mai suntem în aceeaşi situaţie. Şi faptul că Ilie Bolojan a ales, şi-a asumat mai bine zis, să fie premier şi noi am votat împreună să ne asumăm guvernarea României, am făcut acest pariu al istoriei, un pariu de generaţie, generaţional. Dacă va merge bine, dacă vom fi convingători în măsurile pe care le luăm, ar trebui să fie dure nu doar cu mediul de afaceri sau cu cetăţenii, ci cu toată lumea, inclusiv cu politicienii, dacă reuşim să convingem lumea că este singura cale să nu ne ducem cu ţara în prăpastie, atunci poate vom câştiga împreună cu toţii acest pariu pe care l-am făcut astăzi, un pariu cu un risc foarte, foarte mare. Pentru a câştiga acest pariu nu e nevoie doar de Ilie Bolojan, nu e nevoie doar de echipa de miniştri susţinuţi sau membrii PNL, pentru a câştiga acest pariu generaţional este nevoie de fiecare dintre dumneavoastră, de fiecare dintre colegii noştri şi de noi toţi”, a transmis Ciucu.