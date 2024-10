Ciolacu: Nu cred că directorului RAAPPS i-a trecut prin cap să facă un teren de golf la vila Neptun. Categoric l-aș repune pe Ciucă premier. Kelemen Hunor m-ar refuza. Eu văd o coaliție PSD-PNL

Premierul Marcel Ciolacu – candidat din partea PSD la alegerile prezidențiale – a spus marți seara, în emisiune la Digi24, că dacă va câștiga alegerile una din priorități va fi aceea de a desecretiza cheltuielile instituției prezidențiale, „cel puțin la cererea mass-media”. Ciolacu a respins ipoteza ca liderul UDMR, Kelemen Hunor să fie numit premier. În schimb, a admis că l-ar repune pe Nicoale Ciucă premier, în ciuda conflictului politic actual, care „e în logică electorală”.

Întrebat despre investițiile care s-au făcut la vila de protocol din Neptun, unde s-a amenajat un mini teren de golf (cunoscută fiind plăcerea președintelui Klaus Iohannis pentru acest sport), Ciolacu a afirmat că el personal n-a fost invitat la vila respectivă niciodată. Ciolacu a mai spus că nu e la curent cu investițiile RAAPPS, regia care are în gestiune vila respectivă și care se află „în subordinea Secretariatului general”, acesta structură fiind de asemenea condusă de un liberal.

„Cred că vor trebui desecretizate cheltuielile și opinia publică să cunoască unde s-au dus banii. Dacă voi avea onoarea să fiu ales președinte voi face acest lucru. Așa cum cheltuielile fiecărei instituții sunt publice tot așa trebuie să fie și cele ale instituției prezidențiale (…) Eu mă mir că după zeci de ani de la Revoluție mai trebuie să avem aceleași discuții. (…) Acum, eu nu cred că directorului RAAPPS i-a trecut prin cap să facă un teren de golf. Evident, ține de fiecare (referire la cerințele președintelui Iohannis-n.red). Eu n-am cerut niciodată amenajări proprii sau speciale”, a comentat Marcel Ciolacu.

Chestionat despre bugetul majorat aprobat de Guvern pentru Administrația Prezidențială, Marcel Ciolacu a subliniat că „banii s-au dat în plus pentru că așa s-a cerut”. „Dacă tot vrem/vorbim de separarea puterilor în stat…instituția prezidențială e separată. Ei fac solicitări…Dar sunt și eu de părere că instituția trebuie să răspundă pe ce cheltuie banii, cel puțin la solicitările mass-media”, a mai adăugat Ciolacu.

Liderul social-democrat n-a ezitat să critice afirmațiile lui Iohannis privind negocierile purtate la Comisia Europeană pentru portofoliul de Comisar. „Nu poate ieși din logica de a ține cu un partid și asta mă deranjează pentru că e și președintele meu și al dumneavoastră. E prea mult ceea ce a spus, măcar la sfârșit de mandat ar trebui să depășim astea… Cum să afirmi tu ca reprezentant al României la Consiliul European că am negociat greșit, când România n-a mai avut niciodată până în prezent un vicepreședinte la Comisia Europeană (…) Am ajuns să mă justific pentru o victorie obținută de România? A fost un proces întreg și am obținut foarte mult (…) Iar Iohannis era la curent, am comunicat, știa fiecare poziționare”, a comentat Ciolacu, apreciind că afirmațiile lui Iohannis au fost făcute „într-o logică electorală”.

Liderul PSD a mai spus că el vede în continuare PNL-ul la guvernare, alături de PSD, dar că „totul depinde de votul românilor”.

Chestionat dacă l-ar pune premier pe Klaus Iohannis, liderul PSD a spus că formarea unei coaliții va fi realizată în funcție de rezultatul votului și de cum vor evolua negocierile.

În același timp, Ciolacu i-a criticat pe liberali pentru că se dezic de proiectele și strategiile guvernamentale pe care le-au aprobat chiar ei. Liderul PNL Nicolae Ciucă a ironizat, de exemplu, planul de reindustrializare a României, inițiat de PSD „(…) Îl anunț pe dl Ciucă că s-a schimbat sistemul industriilor. El e parte într-un Guvern care jumătate este PNL. Toate proiectele au fost discutate și aprobate cu PNL. Proiectul reindustrializării, avem postări și de la PNL și de la PSD, privind finanțarea cu 2 miliarde. Și nu doar România face asta, avem și planul Draghi și Germania are un plan similar…România e doar parte dintr-un tablou (…) Eu o sa-i demonstrez domnului Ciucă că mă duc la Oțelu Roșu – după ce alții l-au privatizat și l-au vândut – o să vedeți că duc cu parteneri care vor redeschide uzina. Când se reface Ucraina, hub-ul principal va fi în România”, a comentat Ciolacu.

Chestionat despre relația cu Ciucă, după ultimele dispute din spațiul public, liderul PSD a spus că „încrederea nu se poate pierde fiindcă a existat un interes pentru a face o lege pentru o persoana” (referire la inițiativa modifcării legii care i-ar fi permis lui Iohannis să candideze la Senat – n.red). „Noi ne-am asumat decizii care nu neapărat ne-au adus voturi (…) Acum consultanții ne sfătuiesc în anumite contexte, dar în coaliție vom mai avea destul de lucrat și pe legea pensiilor militarilor, discuție cu Comisia pentru PNRR, să vedem ce facem cu microîntreprinderile (…).

Marcel Ciolacu spune că l-ar putea „repune categoric” pe Nicolae Ciucă în funcția de premier. „În privința lui Ciucă n-am nicio problemă. Am colaborat foarte bine”, a spus Ciolacu.

În privința spuselor prim-vicepreședintelui social-demorcat Sorin Grindeanu, care a anticipat o coaliție PSD-UDMR, Ciolacu consideră că PNL rămâne principala opțiune în viitor, în funcție de rezultatele votului electoral. El n-a negat că UDMR poate fi cooptat în viitoarea coaliție, pentru ca Guvernul să fie stabil, „ținând cont de actualul context: cu război, negocieri PNRR, aderarea României la OCDE”. „Dar cest lucru îl decid românii”, conchide liderul social-democrat.

Întrebat dacă l-ar pune premier pe liderul UDMR Kelemen Hunor, premierul Ciolacu a răspuns: „Cred că și Kelemen Hunor m-ar refuza. E exclusă o astfel de variantă”. Ciolacu a mai adăugat că el vede „normalitate” o coaliție PSD-PNL, precizând totodată că AUR este singurul partid pe care-l exclude de la negocieri.