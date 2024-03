Ciolacu, despre procesul câștigat în cazul Roșia Montană: ”O echipă de avocați a reușit o minune, iar după ce am câștigat procesul eu, prim ministru, am devenit un fel de Lupul de pe Wall Street”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, duminică seara, la Digi 24, despre procesul câștigat de România în dosarul Roșia Montană, că ”o echipă de avocați a reușit o minune, iar după ce am câștigat procesul eu prim ministru am devenit un fel de Lupul de pe Wall Street”, aluzie la acuzațiile că ar fi manipulat bursa. ”Nu cred că în viața asta, poate în viața următoare o să fiu Lupul de pe Wall Street”, a declarat șeful Guvernului. Ciolacu a susținut că a vorbit cu precădere despre scenariul pierderii procesului înainte de decizia de la Washingon deoarece ”varianta care crea știri era că am fi pierdut și am fi intrat într-o situație delicată”

Redăm mai jos cele mai relevante declarații

Nu am discutat cu avocații. Mai mult, avocații nu ar fi avut dreptul să-mi dea vreo informație. Ministerul Finanțelor a angajat avocații. Nu am dormit câteva nopți înainte de sentință.

Am avut două trei scenarii în funcție de sumă, suma solicitată a fost de 6, 7 miliarde de dolari. O echipă de avocați a reușit o minune, iar după ce am câștigat procesul eu prim ministru am devenit un fel de Lupul de pe Wall Street.

Nu cred că în viața asta, poate în viața următoare o să fiu Lupul de pe Wall Street.

Normal că m-am pregătit de ce este mai rău. Că au fost decizii proaste luate de anumiți premieri, da. Au fost atenționări să nu ia acele decizii că dăunează României. După decizie vom scoate toate documentele.

La scenariul de 6, 7 miliarde de dolari, dacă cel care ar fi câștigat procesul ar fi venit la masa negocierilor, ar fi fost una dintre variante, să continue.

Doar această variantă s-a discutat. Toată varianta care crea știri era că am fi pierdut și am fi intrat într-o situație delicată. 6, 7 miliarde ar fi dus la o incapacitate a statului român de a plăt majorările de pensii.

A trebuit să mă urc în avion, să mă duc la Comisie să vedem unde găsim echilibrul financiar.

Context

Statul român nu va plăti nicio despăgubire companiei Gabriel Resources în cazul Roșia Montană. Acesta este verdictul comunicat vinerea trecută Guvernului României de către Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții al Băncii Mondiale (ICSID). Verdictul este surprinzător, dat fiind că în ultimele săptămâni atât premierul, cât și ministrul Finanțelor au declarat că România se așteaptă să piardă procesul și au sugerat că despăgubirile pe care statul român ar urma să le plătească se ridică la 2 miliarde de euro.

Decizia – definitivă și executorie – vine la capătul a aproape nouă ani de proces. România a fost reprezentată în acest proces de casa de avocatură românească Leaua Damcali Deaconu Paunescu – LDDP și firma elvețiană LALIVE SA.