Cine este acest fost oligarh cel mai bogat din Rusia, care ar…

mihail hodorkovski
Sursa Foto: X

Cine este acest fost oligarh cel mai bogat din Rusia, care ar plănui o lovitură de stat violentă?

Articole15 Oct 0 comentarii

Mihail Hodorkovski este un fost magnat al petrolului care trăiește în exil din 2013. De când a părăsit Rusia, a continuat să sprijine organizațiile care se opun Kremlinului, potrivit Rador Radio România.

FSB l-a investigat și îl acuză de crearea unei organizații teroriste care urmărește să preia puterea prin forță. Acest grup terorist ar fi un „Comitet anti-război” rusesc susținut de Hodorkovski.

Un „agent străin”, potrivit Moscovei

Din 2022, Hodorkovski s-a poziționat ca figură principală a exilaților ruși care au susținut Kievul în războiul dintre Ucraina și Moscova. La scurt timp după începerea războiului, Moscova l-a etichetat drept „agent străin”. În 2024, grupul de exilați ruși a fost calificat drept „organizație indezirabilă” de către Kremlin și, prin urmare, practic interzis.

Cel mai bogat om din Rusia

Hodorkovski, a cărui avere era estimată atunci la 15 miliarde de dolari, a fost cândva cel mai bogat om din Rusia. În anii 1990, a obținut profituri semnificative din câmpurile petroliere siberiene. După ce a înființat o fundație dedicată democrației și drepturilor omului în 2001, a fost acuzat de fraudă de către autoritățile ruse, iar fondurile companiei sale petroliere, Yukos, au fost înghețate.

În 2005, a fost condamnat la nouă ani de închisoare. După ce a primit o grațiere prezidențială în 2013, Hodorkovski a plecat imediat în Elveția. Locuiește la Londra din 2015.

Traducere: La Libre Belgique / Gabriela Sîrbu / RADOR RADIO ROMÂNIA

