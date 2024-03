Cine deține cu adevărat TikTok? (analiză CNN)

Viitorul TikTok se află într-o mare incertitudine în Statele Unite, după ce Camera Reprezentanților a adoptat săptămâna trecută un proiect de lege care ar putea duce, în cele din urmă, la interzicerea aplicației video extrem de populare, scrie CNN.

Legiuitorii americani sunt îngrijorați de influența Beijingului asupra aplicației și încearcă să forțeze proprietarul chinez al acesteia să renunțe la control.

În special, ei se tem că TikTok, care este deținută de ByteDance, cu sediul la Beijing, ar putea împărtăși date cu guvernul chinez sau ar putea manipula conținutul afișat pe platforma sa. Până în prezent, există puține dovezi care să susțină aceste îngrijorări.

TikTok nu a operat niciodată în China continentală – un fapt pe care directorul său general din Singapore, Shou Chew, l-a invocat în mod repetat atunci când a fost interogat de oficialii americani. Așadar, cât de „chineză” este și de ce contează acest lucru?

Este TikTok o companie chineză?

La prima vedere, răspunsul ar părea să fie „nu”. A fost constituită pentru prima dată în California în aprilie 2015, potrivit documentelor din instanța americană.

TikTok nu a existat niciodată în China continentală, deși aplicația a fost disponibilă în Hong Kong până în iulie 2020, când a fost retrasă la scurt timp după ce Beijingul a impus o lege controversată privind securitatea națională în oraș.

La momentul respectiv, aplicația încerca să se distanțeze de China în fața presiunii tot mai mari din partea administrației Trump.

În China, există o versiune diferită a TikTok: o aplicație soră numită Douyin.

A fost lansată înainte de TikTok și a devenit o senzație virală. Algoritmul său puternic a devenit baza pentru TikTok și este cheia succesului său global.

În martie 2023, CEO-ul Chew a fost presat în mod repetat de către legislatorii americani pentru a afla dacă TikTok este deținută de China. El nu a răspuns direct la întrebare, spunând doar că aplicația nu este disponibilă în această țară și că avea sediul central în Los Angeles și Singapore.

Dar TikTok este deținută în cele din urmă, printr-o structură corporativă complexă cu mai multe niveluri, de ByteDance, un gigant tehnologic privat.

Aplicația este deținută de TikTok LLC, o societate cu răspundere limitată constituită în Delaware și cu sediul în Culver City, California. LLC este controlată de TikTok Ltd, care este înregistrată în Insulele Cayman și are sediul în Shanghai. Această firmă este deținută în ultimă instanță de ByteDance Ltd, de asemenea înregistrată în Insulele Cayman și cu sediul în Beijing.

Site-ul web al ByteDance arată că firma a dezvoltat TikTok ca produs dedicat videoclipurilor scurte la nivel global și l-a lansat oficial în mai 2017. Șase luni mai târziu, a achiziționat rivalul Musical.ly și ulterior l-a fuzionat cu platforma principală.

Potrivit propriului site web al TikTok, filialele sale din întreaga lume sunt toate structurate în cadrul Bytedance Ltd.

Este ByteDance o companie chineză?

ByteDance a fost fondată în 2012 la Beijing de Zhang Yiming și Liang Rubo, care au fost colegi de cameră la Universitatea Nankai din Tianjin, potrivit informațiilor despre companie și discursurilor publice ale lui Zhang.

De atunci, aceasta are sediul în capitala chineză. În 2021, Zhang a anunțat că se va retrage din funcția de CEO al ByteDance și i-a predat frâiele lui Liang.

ByteDance are peste 110.000 de angajați la nivel global. În afară de TikTok, deține o serie de aplicații chinezești populare, precum Douyin, agregatorul de știri Jinri Toutiao, platforma de partajare video Xigua.

La audierea de anul trecut din Congres, Chew nu a răspuns în mod direct nici la întrebările referitoare ByteDance.

El a spus doar că ByteDance este o companie privată fondată de chinezi care operează multe afaceri în China, dar are un caracter „global”.

Chew a adăugat că 60% din ByteDance este deținută de investitori instituționali globali precum Carlyle Group, General Atlantic și Susquehanna International Group, în timp ce 20% din firmă este deținută de Zhang și 20% de angajați din întreaga lume. Trei dintre cei cinci membri ai consiliului de administrație al companiei sunt americani, a spus el.

Deține sau controlează guvernul chinez ByteDance sau TikTok?

Chew a declarat cu emfază în fața Congresului că ByteDance nu este deținută sau controlată de guvernul chinez.

Cu toate acestea, la fel ca majoritatea celorlalte companii chineze, ByteDance este obligată prin lege să înființeze un comitet intern al Partidului Comunist, compus din angajați care sunt membri de partid.

Zhang Fuping, vicepreședinte și redactor-șef al companiei, este secretar al comitetului de partid. Comitetul organizează deseori sesiuni pentru a studia partidul și pe liderul chinez Xi Jinping. La una dintre sesiunile din 2018 s-au alăturat Zhang Yiming și echipa sa de conducere, potrivit guvernului de la Beijing.

De asemenea, la fel ca și concurenții săi, ByteDance a trebuit să permită guvernului chinez să preia o așa-numită „acțiune de aur” în una dintre filialele sale cheie.

Aceasta înseamnă că guvernul chinez deține acum 1% din Beijing Douyin Information Service, care este unitatea națională chineză a ByteDance. Wu Shugang, un oficial al Administrației spațiului cibernetic din China, organismul de supraveghere și cenzură a internetului din această țară, face parte din consiliul de administrație.

Analiștii au declarat că „acțiunile de aur” reprezintă o modalitate prin care guvernul chinez se poate implica mai direct în activitățile zilnice ale companiilor de tehnologie, inclusiv în conținutul pe care acestea îl oferă publicului.

Chew a recunoscut că „acțiunile de aur” există. Dar a spus că aceasta are ca scop acordarea de licențe de internet pentru afacerile chinezești.

ByteDance a precizat pe site-ul său că este un aranjament comun pentru companiile care operează platforme de știri și informații în China și că nu afectează operațiunile sale din afara țării.

Poate Partidul Comunist Chinez să manipuleze ByteDance sau TikTok?

Fiind o companie cu sediul în China, ByteDance se supune unei multitudini de legi privind serviciile naționale de informații, securitatea datelor și securitatea cibernetică.

În 2018, China și-a modificat Legea privind serviciile naționale de informații, care impune oricărei organizații sau oricărui cetățean să sprijine, să asiste și să coopereze cu activitatea serviciilor naționale de informații.

Aceasta înseamnă că ByteDance este obligată din punct de vedere legal să ajute la colectarea de informații.

În 2021, China a introdus o nouă lege privind securitatea datelor, care se aplică activităților de prelucrare a datelor desfășurate în afara țării care pot „dăuna securității naționale sau intereselor publice”.

Există, de asemenea, o lege privind securitatea cibernetică în China, care spune că statul va lua măsuri pentru a monitoriza, preveni și gestiona riscurile și amenințările de securitate cibernetică „care apar atât pe teritoriul RPC, cât și în afara acestuia”.

Aceste legi vagi și largi se aplică companiilor de tehnologie și pot fi folosite pentru a le reglementa.

Poate Beijingul să împiedice vânzarea TikTok?

Da, Beijingul are capacitatea legală de a face acest lucru și a indicat deja că o va face.

În august 2020, în urma unei încercări a administrației Trump de a forța vânzarea TikTok, Beijingul și-a revizuit normele de control al exporturilor pentru a acoperi o varietate de tehnologii pe care le consideră sensibile, inclusiv tehnologii care par similare cu serviciile de recomandare de informații personalizate ale TikTok.

Câțiva ani mai târziu, la începutul anului 2023, o purtătoare de cuvânt a Ministerului Comerțului a declarat, în primul răspuns direct al guvernului în această chestiune, că China se va opune oricărei vânzări forțate a TikTok.

Acest lucru se datorează faptului că o vânzare sau cesiune a aplicației ar implica „exportul de tehnologie” și ar trebui să fie aprobată de guvernul chinez, a declarat Shu Yuting, purtătoarea de cuvânt.

De atunci, Beijingul nu a indicat nicio modificare a acestei opinii.