Cinci medici şi o asistentă medicală din Timişoara au fost trimişi în judecată pentru luare de mită. Cu excepţia unui medic chirurg, celelalte cadre medicale au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei

Un chirurg de la un spital din Timişoara a fost trimis în judecată, sub control judiciar, pentru luare de mită, iar în cazul altor cinci cadre medicale acuzate de infracţiuni similare au fost încheiate acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş, transmite News.ro.

Potrivit sursei citate, procurorul de caz a finalizat cercetările în şase dosare având ca obiect săvârşirea mai multor infracţiuni de luare de mită. Astfel, într-unul din dosare a dispus trimiterea în judecată a unui medic chirurg la un spital din Timişoara, sub control judiciar, pentru luare de mită. În cazul altor cinci asistenţi medicali şi medici la un spital din acelaşi municipiu, s-au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, pentru luare de mită.

Medicul chirurg pus sub control judiciar ar fi primit, în cursul acestui an, potrivit anchetatorilor, o sumă de bani de la ruda unei paciente aflate sub tratament, fără a fi îndreptăţit la primirea unei sume suplimentare de bani faţă de cea decontată unităţii spitaliceşti de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Ceilalţi cinci inculpaţi – patru medici şi o asistenţă medicală – au primit tot în acest an diverse sume de bani de la pacienţi aflaţi sub tratament sau supuşi unor intervenţii medicale ori de la aparţinători ai acestora, sume suplimentare faţă de cele decontate unităţii spitaliceşti de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Cei cinci inculpaţi au încheiat cu procurorii acorduri de recunoaştere a vinovăţiei.

„Rechizitoriul, împreună cu cele cinci acorduri de recunoaştere a vinovăţiei încheiate, însoţite de dosarul cauzei, au fost trimise spre soluţionare Tribunalului Timiş”, mai informează Ministerul Public.