Cinci locuri de vizitat în Sibiu, în afara locurilor clasice / Călare prin satele Transilvaniei, casa întoarsă și vizită la hobbiți

Dincolo de Muzeul Brukenthal, Muzeul în aer liber din Pădurea Dumbrava, Piața Mare și celelalte locații pentru care Sibiul este cunoscut în lume, sunt și alte locuri, multe necunoscute turiștilor, care pot oferi momente plăcute turiștilor.

Două locații din apropierea orașului Sibiu propun vizitatorilor o întâlnire cu peisajele din cărțile lui J. R. R. Tolkien. Pe lângă ansamblurile Castelul de lut și ”casa hobbiților”, în apropierea Sibiului se găsește un parc în mijlocul căruia se află o casă cu etaj întoarsă pe dos. În plus, turiștii care vor să vadă Transilvania neatinsă de civilizația ultimilor 200 de ani o pot lua, călare pe vechile drumuri din Valea Târnavelor.

De acum doi ani funcționează o pensiune unică în România, construită aproape integral sub pământ. Intitulată ”Dealul verde” și aflată în Porumbacu de Sus, unitatea de cazare amintește cu ușurință de cărțile lui J. R. R. Tolkien și celebrele filme din seria ”Stăpânul inelelor” prin Ținutul Hobbiților.

Ideea aparține unei familii din București, el specialist în industria filmului, ea cu o vastă experiență în domeniul croitoriei pentru Horeca. Sătui de agitația Capitalei, cei doi au decis să se mute într-un loc liniștit, cu aer curat și verdeață. Au pregătit un proiect susținut prin fonduri europene și au ajuns să-și vadă visul devenit realitate, în urma unei investiții totale de peste 600.000 de euro.

În apropierea ”Dealului verde”, pe Valea Avrigului, se află și ”Brambura Park”. O locație relativ nouă, în mijlocul căreia se află casa întoarsă, una dintre principalele atracții.

”Brambura Park” este gândit și dezvoltat de Leopold Klingeis, pe un teren de aproximativ cinci hectare pe Valea Avrigului.

”Ideea noastră a fost să facem un loc pentru familie, un spațiu unde părinții să se poată relaxa, copiii să se distreze, să fie ceva nou, inedit. Și noi avem copii și nevoia aceasta s-a accentuat în pandemie, dorința de a ieși afară, la aer, într-un loc frumos. Nu există un spațiu mai potrivit decât Valea Avrigului, cred că știți ce zonă naturală frumoasă este aici. Le vom oferi ocazia, inclusiv turiștilor cazați în zonă, să vină să petreacă o zi frumoasă”, a declarat Leopold Klingeis.

Imaginile cu Castelul de Lut de la Porumbacu de Sus sunt deja cunoscute, atât în România cât și în străinătate. Stilul arhitectural și peisajul de la poalele munților Făgăraș vorbesc de la sine, iar cei care nu au ajuns încă acolo, trebuie să facă acest popas.

”Castelul de Lut Valea Zânelor este un loc de relaxare al călătorilor, un loc scăldat permanent în razele blânde ale soarelui și în pastelul infinit al florilor. Legenda spune că tărâmul pe care se află castelul era locuit de făpturi magice – zâne – acestea protejează și în prezent locul care era cândva casa lor”, spun gazdele. Se poate servi aici un prânz, iar interioarele sunt încă în construcție, astfel că pentru cazare mai trebuie așteptat.

Tot în Sibiu, dar mai spre nord, înspre Mediaș, vă așteaptă Centrul ecvestru Villa Abbatis . Acesta se află în Apoș și sunt oferite aici vacanțe culturale de echitație, cu posibilități de masă și cazare.

”Oferim plimbări scurte, de 1-3h, cu sau fără picnic sau grătar pe traseu, plimbări cu trăsura, precum și trasee lungi de o zi și excursii de birdwatching.

Excursii de echitație în centru: puteți alege una din cele 7 zile complete de echitație în diferite sate din Munții Transilvaniei sau întregul pachet de 7 zile. Mese, cazare, bilete la bisericile fortificate/muzee, ghidaj profesionist în limba engleză sau germană și transfer de la aeroport (București, Sibiu, Cluj) incluse”, anunță centrul ecvestru.

Turiștii care ajung în zona Sibiului au putut vizita din vara acestui an un noul obiectiv turistic – ”Casa hobbiților”, unde gazdă le este Boierul Ilie.

Amenajată la intrarea în Cisnădioara dinspre Cisnădie, la doar câțiva pași de biserica fortificată, ”Casa hobbiților” reprezintă ideea și proiectul antreprenorului Emil Ilie Bratu. În vârstă de 40 de ani, el s-a mutat în zona Sibiului de mai bine de 20 de ani, iar de aproape șase lucrează la construcția acestui obiectiv turistic.

”Locuiesc în Sibiu din 2001 și prima oară am ajuns în Cisnădioara în 2008, când am venit în vizită la un coleg. Pur și simplu m-am îndrăgostit de zonă și de natura de aici, încă din acea clipă am început să caut un teren în localitate”, spune proprietarul.

Și-a dat seama că stilul lui de viață din Cisnădioara nu este foarte diferit de cel al unui hobbit din celebrul film ”Stăpânul Inelelor”. Așa că a început să se intereseze cum ar putea construi o casă cât mai apropiată de cea pe care toți am văzut-o în cinematografe.

„Visul meu dintotdeauna a fost să trăiesc ca la țară, să am curte, grădină, verdeață, să cultiv propriile mele legume, să stau la aer curat… și mi-am dat seama că ce am eu aici seamănă mult cu povestea din film. Gândiți-vă cum sunt ilustrați hobbiții în film și carte. Așa mi-a venit ideea să amenajez zona și să caut un proiect de casă în scop turistic”, spune Boierul Ilie.

În afara acestor locații, în acest weekend, în municipiul Sibiu se desfășoară Astra Film Festival și nimic nu se potrivește mai bine cu imaginile de film, cu documentarele propuse de organizatori.