Cifrele negative se acumulează pentru Donald Trump: Deficitul comercial se adâncește, crearea de locuri de muncă scade la jumătate

Veștile proaste se înmulțesc pentru Donald Trump. Joi, doi indicatori negativi au venit să umbrească bilanțul primelor șase luni de mandat. În primul rând, pe frontul ocupării forței de muncă. Crearea de locuri de muncă a încetinit semnificativ în sectorul privat din Statele Unite în luna august, potrivit unui sondaj publicat joi, în ajunul publicării cifrelor oficiale privind piața muncii din SUA. Publicarea datelor privind ocuparea forței de muncă în sectorul privat este considerată un barometru mai mult sau mai puțin fiabil al cifrelor oficiale, care vor fi publicate vineri, scrie BFM TV.

Luna trecută, au fost create 54.000 de locuri de muncă în sectorul privat, față de 106.000 în iulie, potrivit sondajului lunar ADP/Stanford Lab. Piețele se așteptau la aproximativ 75.000 de locuri de muncă create, potrivit consensului publicat de MarketWatch.

„Anul a început cu o creștere puternică a ocupării forței de muncă, dar această dinamică a fost frânată de incertitudine”, observă Nela Richardson, economistul responsabil de sondaj, citată în comunicat.

Apoi, a fost dezvăluită balanța comercială din iulie. Deficitul Statelor Unite s-a adâncit din nou în iulie, sub efectul unei creșteri semnificative a importurilor, chiar înainte de intrarea în vigoare a taxelor vamale prezentate în mod impropriu ca „reciproce” de către președintele american Donald Trump. În luna iulie, balanța comercială americană a bunurilor și serviciilor a înregistrat o creștere a deficitului de 78,3 miliarde de dolari, potrivit datelor publicate joi de Departamentul Comerțului, ceea ce reprezintă o creștere de 32,5% față de luna iunie.

Importuri în creștere

În detaliu, importurile au crescut cu 5,9%, în timp ce exporturile au înregistrat o ușoară creștere, de 0,3%, în aceeași perioadă.

Creșterea se concentrează în principal în echipamentele pentru întreprinderi, care includ computere, echipamente de telecomunicații sau mașini-unelte, precum și în materii prime, în frunte cu aurul, un fenomen deja observat în timpul creșterii puternice anterioare a importurilor, înainte de introducerea noilor taxe vamale, în luna martie a acestui an.

Dacă ne uităm la distribuția geografică, deficitul comercial cu China a crescut din nou, la 14,7 miliarde de dolari, dar nu mai este cel mai important. Această tendință se confirmă de câteva luni și subliniază încetinirea schimburilor comerciale între primele două puteri economice mondiale.

Mexic (16,6 miliarde de dolari) și, mai ales, Vietnam (16,1 miliarde de dolari) par să fie țările care profită cel mai mult de reorientarea fluxurilor comerciale către Statele Unite, deficitul comercial cu Uniunea Europeană continuând să se reducă (8,6 miliarde de dolari).

În ceea ce privește țările europene, deficitul continuă să se concentreze asupra acelorași țări, în primul rând Germania, Irlanda și Italia, în timp ce schimburile comerciale cu Franța sunt acum aproape echilibrate (300 de milioane de dolari deficit comercial american).

Dacă cifrele balanței comerciale se referă la o perioadă anterioară introducerii taxelor vamale, cifrele privind ocuparea forței de muncă sunt cele care îl vor îngrijora pe Donald Trump.

Nela Richardson arată că „mai mulți factori pot explica încetinirea angajărilor, în special lipsa forței de muncă, reticența consumatorilor sau schimbările legate de IA” (inteligența artificială).

Datele de vineri vor fi analizate cu atenție, raportul anterior prezentând o imagine negativă și provocând furia președintelui Donald Trump, care a demis-o pe șefa serviciului de statistică.

Conform raportului ADP, majoritatea locurilor de muncă create au rămas concentrate în sectoarele recreativ și hotelier în această perioadă de vară (50.000).

În schimb, au fost distruse locuri de muncă în sectoarele logisticii și industriei, afectate de ofensiva protecționistă a președintelui Donald Trump, care a majorat semnificativ taxele vamale.