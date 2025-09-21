Ciclistul Remco Evenepoel, a treia oară consecutiv campion mondial la contra cronometru

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ciclistul belgian Remco Evenepoel a câștigat al treilea titlu de campion mondial la contra-cronometru individual pe parcursul din capitala Ruandei, Kigali. Marele său rival, slovenul Tadej Pogacar, s-a clasat abia al patrulea, scrie RFI.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Remco Evenepoel s-a dovedit din nou imbatabil la contra-cronometru: pe un parcurs vălurit lung de 40,4 km, campionul belgian a reușit un hat-trick de titluri mondiale după cele din 2023 și 2024, ca și după titlul olimpic al disciplinei câștigat anul trecut la Paris.

Plecat ultimul în cursă ultimul din cei 54 de participanți, Evenepoel a dominat din start fiind cronometrat în frunte la toate cele patru puncte de control de pe parcurs.

Momentul cel mai dramatic, istoric chiar, a fost cel în care, pe secțiunea de ascensiune pietruită cu doi kilometri înainte de sosire, belgianul l-a ajuns din urmă pe Pogacar – cvadruplul câștigător al Turului Franței, plecat în cursă cu două minute și jumătate înaintea lui, o imagine nemaivăzută până acum.

În final, Evenepoel s-a clasat pe primul loc cu 49 de minute și 48 de secunde (medie orară 48,948 kilometri) cu avans de 1 minut și 14 secunde înaintea australianului Jay Vine, care este coleg de echipă la UAE Team Emirates XRG, și 2 minute 36 de secunde față de compatriotul său, Ilan Van Wilder.

Pogacar ratează medalia de bronz pentru două secunde și îl devansează pe colegul său de echipă, mexicanul Isaac del Toro, clasat cu trei secunde în urma slovenului, pe locul 5.

Acum atenția se concentrează asupra cursei de fond elită bărbați, care are loc duminică 28 septembrie, disputată în circuit la Kigali pe 267,5 km, pe un circuit parcurs de 15 ori, plus un circuit extins parcurs o singură dată, care va include escaladarea muntelui Kigali, înalt de 1.771 de metri, urcuș lung de 5,9 km, cu gradient mediu de 6,9 km, denivelarea totală fiind de 5.475 de metri.

A priori un circuit favorabil lui Pogacar care va încerca să-și apere titlul cucerit anul trecut la Zurich, dar Evenepoel va încerca și el să repeta dubla de anul trecut de la Jocurile Olimpice, când a câștigat atât proba contra-cronometru, cât și cursa de fond.

Ar fi o dublă în premieră la campionatele mondiale, unde cursa de fond se dispută anual din 1927, iar cea contra-cronometru din 1994. Evenepoel, în vârstă de 25 de ani, l-a egalat la numărul de titluri, trei, pe australianul Michael Rogers, și este la doar unul distanță de cei doi deținători ai recordului de victorii, elvețianul Fabian Cancellara și germanul Tony Martin.

În cursa contra-cronometru femei elită, victoria a revenit elvețienei Marlen Reisser, care a parcurs 31,2 km în 43 de minute și 9 secunde, devansându-le pe cel două neerlandeze, Anna van der Breggen la 51 de secunde și Demi Vollering la 1minut și 4 secunde.

Cursa de fond femei elită are loc sâmbătă, iar până atunci au loc cursele pentru categoriile sub 23 de ani și juniori/junioare, iar miercuri cursa de ștafetă mixtă.