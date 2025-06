Chivu după debutul la Inter: „Nu ne e rușine, dar am suferit”

Cristian Chivu a bifat doar o remiză, scor 1-1, cu Monterrey la meciul de debut în calitate de antrenor al celor de la Inter Milano. După duelul de la Campionatul Mondial al Cluburilor, tehnicianul român a spus că nu-i este rușine cu rezultatul înregistrat, cu toate că echipa sa a avut momente în care a suferit.

Chivu a testat atât atitudinea echipei, cât și noi formule tactice: „Băieții au dat totul, acum trebuie să fim pregătiți”, a punctat românul.

„Inter a dat ce a avut mai bun, ce a avut astăzi în interior. În general a fost un test bun, chiar dacă ne-a lipsit <foamea> și am greșit la finalizare.

Sucic și Luis Henrique? Au făcut un antrenament și jumătate cu noi, e prea devreme pentru concluzii. Dar am văzut lucruri bune”, punctează Chivu.

„E bine să ai mereu o soluție în plus, mai ales contra echipelor care se apără foarte aproape de poartă. Avem puțină energie acum. Nu caut scuze, dar am suferit și am cedat uneori din inițiativă”, mai transmite Chivu.

Atitudine, nu scuze: „Fotbalul nu e mereu ceea ce scrie pe hârtie”

Întrebat dacă i-a fost rușine de rezultat, Chivu a fost categoric: „Nu ne este niciodată rușine de ceea ce facem pe teren. Respectăm adversarii și încercăm să fim mereu proactivi.

Jocul a fost fluid, am fost lucizi, dar în acest moment nu avem prea multă energie.

Din punct de vedere al atitudinii și al respectului față de adversar, aceste lucruri nu ne-au lipsit”, a concluzionat Chivu, citat de Gazzetta dello Sport.

Antrenorul român a testat două sisteme de joc: 3-4-1-2 și 3-4-2-1.

Inter vs Monterrey, rezumat

În România, competiția găzduită de SUA va putea fi urmărită pe ProTV, Pro Arena și pe platforma de streaming a trustului, Voyo.

32 de echipe împărțite în opt grupe de câte patru.

Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în optimile de finală.

Finala va avea loc pe MetLife Stadium din New York.

Competiția are loc în perioada 14 iunie și 13 iulie.

Componența grupelor de la CM al Cluburilor din SUA

Grupa A: SE Palmeiras Sao Paulo (Brazilia), FC Porto (Portugalia), Al Ahly FC (Egipt), Inter Miami CF (SUA);

Grupa B: Paris Saint-Germain (Franța), Atletico Madrid (Spania), Botafogo Rio de Janeiro (Brazilia), Seattle Sounders FC (SUA);

Grupa C: FC Bayern Munchen (Germania), Auckland City FC (Noua Zeelandă), CA Boca Juniors (Argentina), Benfica Lisabona (Portugalia);

Grupa D: CR Flamengo Rio de Janeiro (Brazilia), Esperance Sportive de Tunisie (Tunisia), Chelsea FC (Anglia), Los Angeles FC (SUA);

Grupa E: CA River Plate (Argentina), Urawa Red Diamonds (Japonia), CF Monterrey (Mexic), FC Inter Milano (Italia);

Grupa F: Fluminense FC Rio de Janeiro (Brazilia), Borussia Dortmund (Germania), Ulsan HD (Coreea de Sud), Mamelodi Sundowns FC (Africa de Sud);

Grupa G: Manchester City (Anglia), Wydad AC Casablanca (Maroc), Al Ain FC (EAU), Juventus FC (Italia);

Grupa H: Real Madrid CF (Spania), Al Hilal Riad (Arabia Saudită), CF Pachuca (Mexic), RB Salzburg (Austria).