Chitaristul trupei Radiohead anulează concerte, după un apel la boicot din partea unui grup pro-palestinian

Chitaristul trupei de rock Radiohead, Jonny Greenwood, şi muzicianul israelian Dudu Tassa au anunţat marţi anularea a două concerte în Regatul Unit, la Londra şi Bristol, invocând „ameninţări credibile” după un apel la boicot lansat de un grup pro-palestinian, informează AFP, conform Agerpres.

Organizatorii „au primit suficiente ameninţări credibile pentru a concluziona că nu este prudent” să susţinem aceste concerte, au scris artiştii într-o scrisoare publicată pe reţelele sociale. „Nu ne putem aştepta ca ei să ne finanţeze protecţia sau pe cea a publicului nostru”, au adăugat aceştia.

Jonny Greenwood, Dudu Tassa şi muzicienii grupului au denunţat o „cenzură”. „Intimidarea sălilor de concerte (…) nu va ajuta la obţinerea păcii şi dreptăţii pe care fiecare le merită în Orientul Mijlociu”, au transmis aceştia.

„Artiştii ar trebui să fie liberi să se exprime, indiferent de naţionalitatea sau de religia lor – şi cu siguranţă independent de deciziile luate de guvernele lor”, au mai adăugat aceştia.

Grupul care a cerut boicotarea concertelor, Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI), a salutat anularea spectacolelor.

„Ne reiterăm apelul ca toate sălile de spectacole să refuze programarea” acestor concerte, a scris PACBI pe reţeaua X.

Organizaţia, parte a mişcării internaţionale anti-Israel BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), îi acuză pe Jonny Greenwood şi pe Dudu Tassa că sunt „complici la genocidul din Gaza”.

BDS îl critică pe Jonny Greenwood că a susţinut un concert la Tel Aviv în mai 2024. Mişcarea nu uită nici trupa Radiohead, „probabil cea mai cunoscută trupă care a sfidat apelurile” de a boicota Israelul.

În octombrie, Thom Yorke, liderul trupei Radiohead, a fost interpelat de un spectator pro-palestinian în timpul unui concert susţinut la Melbourne, în Australia.

„Câţi copii trebuie să mai moară ca să condamnaţi genocidul din Gaza?”, a întrebat un membru al publicului în timpul unui recital solo al artistului.

Thom Yorke i-a răspuns sec, acuzându-l că strică concertul şi l-a provocat să urce pe scenă: „Nu sta acolo ca un laş, vino aici şi spune-mi în faţă”.

Încă din 2017, trupa britanică a denunţat o campanie care le cerea să anuleze un concert în Israel, catalogând apelurile la boicot drept „o risipă extraordinară de energie”.