China: fostul portavion sovietic Minsk, devastat de un incendiu

De mult timp, Minsk nu mai era decât o navă fantomă, ancorată la Nantong, într-o lagună din apropierea râului Yangtse, în provincia chineză Jiangsu. Un nncendiu violent care a izbucnit la bordul fostului portavion sovietic vineri după-amiază a grăbit dispariția acestuia, scrie Le Figaro.

În timp ce înregistrările video ale incendiului violent s-au răspândit în weekend pe rețelele sociale, autoritățile chineze nu au spus încă nimic despre posibilele cauze ale incendiului, care a durat aproape 24 de ore.

The former Soviet aircraft carrier Minsk burned in China. The ship was commissioned in 1978, but after the downfall of the USSR, it was sold first to interests in South Korea, and then to China, where it became an amusement park. pic.twitter.com/wZMg0jCpF8

