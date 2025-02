Charles Leclerc, prima impresie despre coechipierul Lewis Hamilton

Ferrari i-a adus lui Charles Leclerc un nou coechipier (Lewis Hamilton) pentru sezonul 2025 al Formulei 1, iar pilotul monegasc a tras primele concluzii după testul efectuat miercuri de Scuderie cu noul monopost (SF-25) pe circuitul de casă de la Fiorano.

Hamilton a fost adus pentru a ajuta Ferrari să redevină campioană mondială, iar Charles Lelcerc spune că până acum relația cu Lewis decurge foarte bine.

Cei doi au un scop comun, acela de a readuce Ferrari în fruntea Marelui Circ, și vor face tot ce le stă în putință pentru a îndeplini acest obiectiv.

Chales și Lewis au pilotat miercuri noul SF-25, iar impresiile au fost unele bune.

Mai mult decât atât, Leclerc spune că Hamilton (40 de ani) vine la momentul oportun în cadrul Scuderiei.

„Cred că Lewis vine în echipă la momentul potrivit. Evident, faptul că Lewis s-a alăturat echipei a fost un mare impuls și a fost uimitor în atât de multe feluri.

Dar simt că echipa este foarte, foarte calmă și foarte clară în ceea ce privește direcția de lucru și nu este prea afectată de tot ceea ce se întâmplă în jurul echipei, iar acest lucru este extrem de important și este minunat de văzut” – Charles Leclerc, citat de f1i.com

Pilotul monegasc spune că va încerca să profite la maxim de cunoștințele lui Lewis pentru a putea deveni un pilot și mai bun.

„Întotdeauna este foarte, foarte interesant în primele săptămâni cu un coechipier nou, și mai ales când coechipierul tău este Lewis Hamilton.

A realizat atât de multe, este super interesant pentru mine să pot analiza cum lucrează de fapt zi de zi cu inginerii săi.

Care sunt comentariile pe care le face, care sunt lucrurile asupra cărora acordă o atenție deosebită, pentru că, evident, a fost o abordare de mare succes. Și, așa cum spuneam, este cel mai de succes pilot din Formula 1.

Așa că, desigur, m-am uitat și am încercat să analizez și să învăț cât mai mult de la Lewis în aceste prime câteva săptămâni.

Așa că a mers foarte bine. De asemenea, avem o relație foarte bună și am reușit să petrecem destul de mult timp împreună și abia așteptăm să începem să concurăm unul cu celălalt”, a încheiat Charles Leclerc.

Presiunea este una mare pe echipa de la Maranello, cu atât mai mult cu cât ultimele titluri mondiale au venit în 2007 (la piloți, Kimi Raikkonen) și în 2008 (la constructori).

Reamintim că testele oficiale de la Bahrain la care vor participa toate echipele vor avea loc în perioada 26-28 februarie.

Noul sezon al Formulei 1 va debuta pe 16 martie, cu Marele Premiu al Australiei.

