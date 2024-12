Cercetătorii de la Stanford au descoperit că unul din zece programatori este o „fantomă”, respectiv încasează salariul fără să facă practic nimic

Cercetătorii de la Universitatea Stanford au descoperit că 9,5% dintre programatori, sau aproape fiecare al zecelea, nu fac practic nimic la locul de muncă. Astfel de angajați îndeplinesc un număr minim de sarcini, primesc un salariu și nu aduc niciun beneficiu. În același timp, „inginerii fantomă”, așa cum îi numește autorul studiului, Yegor Denisov-Blank, se regăsesc atât printre lucrătorii la distanță, cât și printre cei care lucrează în birouri. Oamenii de știință presupun că concedierea acestora nu numai că va aduce economii la salarii, dar nu va afecta nici productivitatea, scrie Meduza.io.

În cadrul studiului lor, specialiștii de la Universitatea Stanford au analizat productivitatea a peste 50.000 de programatori din câteva sute de companii (lista acestora nu este dezvăluită) care le-au oferit acces la depozite interne, cum ar fi pe GitHub. Pentru a evalua eficiența dezvoltatorilor, a fost utilizat un algoritm special, dezvoltat chiar de oamenii de știință.

Cercetătorii au găsit cel mai mare număr de „fantome” printre cei care lucrează de la distanță – 14%. Angajații care merg constant la birou sunt mai responsabili în munca lor. Dezvoltatorii inutili din această categorie sunt doar 6%. În companiile în care a fost adoptat un format de lucru hibrid, cercetătorii au găsit 9% dintre programatorii care nu își îndeplinesc sarcinile.

