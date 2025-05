Cercetătorii americani au dezvoltat o aplicaţie asistată de inteligența artificială pentru monitorizarea anemiei

Cercetătorii americani au dezvoltat o aplicaţie pentru smartphone, asistată de inteligenţă artificială (AI), capabilă să estimeze printr-o metodă neinvazivă nivelul hemoglobinei din sânge şi să depisteze anemia pe baza fotografiilor unghiilor utilizatorilor, potrivit unui nou studiu publicat marţi în revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), informează agenţia de presă Xinhua, citată de Agerpres.

Susține G4Media. Click AICI pentru a redirecționa 3.5% din impozit - online, gratuit și simplu. Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Aplicaţia a demonstrat o acurateţe ridicată atunci când rezultatele pe care le-a furnizat au fost comparate cu rezultatele autodeclarate ale hemogramelor complete obţinute de la 9.061 de utilizatori. Peste 1,4 milioane de utilizări ale aplicaţiei au permis, de asemenea, crearea unei hărţi în timp real a prevalenţei anemiei în Statele Unite, se menţionează în noul studiu.

Cercetătorii americani au declarat că natura neinvazivă şi uşor accesibilă a acestui instrument îl face să fie considerat o soluţie promiţătoare pentru depistarea şi monitorizarea anemiei pe scară largă, în special în medii cu resurse reduse.

Ei au subliniat, de asemenea, potenţialul aplicaţiei pentru urmărirea personalizată a sănătăţii, permiţându-le persoanelor cu anemie să îşi monitorizeze nivelurile de hemoglobină de-a lungul timpului.

Aplicaţia a fost dezvoltată de cercetătorii de la Universitatea Emory din Atlanta şi de la Georgia Institute of Technology din acelaşi oraş american.

Potrivit site-ului Universităţii Emory, anemia este o afecţiune cronică a sângelui care afectează milioane de oameni la nivel naţional. Nu numai că provoacă oboseală, slăbiciune şi dificultăţi de respiraţie, dar este, de asemenea, un indicator al unei sănătăţi precare în general.

Screeningurile regulate pentru anemie pot descoperi probleme de sănătate mai importante, cum ar fi cancerul de colon şi bolile de rinichi, însă diagnosticarea precoce depinde de accesul la îngrijiri medicale şi la analize de sânge.