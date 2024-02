Cenuşa vulcanică obligă unele companii aeriene să suspende zborurile din Mexico City

Aeroportul Internaţional Mexico City a anunţat, marţi, că 22 de companii aeriene au anulat 22 de zboruri interne şi internaţionale pentru a efectua verificări de siguranţă, după ce avioanele au întâlnit cenuşă de la vulcanul Popocatepetl în timp ce zburau spre capitală, transmite Reuters, transmite News.ro.

Într-o postare pe X, aeroportul a precizat că rămâne deschis şi în funcţiune.

Volcanic ash from Popocatapetl 🌋 forces airlines to cancel flights from #Mexico City International airport #Volcano #Popocatapetl #eruption #viral pic.twitter.com/4khd56u0MW

— Earth42morrow (@Earth42morrow) February 28, 2024