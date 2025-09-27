Cele 21 de puncte ale planului SUA pentru încetarea războiului din Gaza și primii pași către un stat palestinian / Gaza ar urma să fie guvernată de un guvern temporar, de tranziție, format din tehnocrați palestinieni

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Propunerea SUA de încheiere a războiului din Gaza încurajează palestinienii să rămână în Fâșie și prevede crearea unei căi către un viitor stat palestinian, potrivit unei copii a planului obținute de The Times of Israel.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Documentul în 21 de puncte împărtășit de SUA cu o serie de țări arabe și musulmane la începutul acestei săptămâni în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite conține, de asemenea, clauze care au fost elemente de bază în diverse propuneri elaborate de diferite părți interesate în ultimele luni – de la eliberarea tuturor ostaticilor la înlăturarea Hamas de la putere.

Dar decizia de a încuraja în mod explicit palestinienii să rămână în Gaza a marcat o evoluție majoră a administrației Trump în această privință, având în vedere că, în februarie, Trump a șocat o mare parte a lumii vorbind despre preluarea Gaza de către SUA și relocarea permanentă a întregii sale populații de aproximativ două milioane de persoane.

Aceste remarci au dat un impuls semnificativ ideii în rândul partenerilor de coaliție de extremă dreapta ai prim-ministrului Benjamin Netanyahu și chiar în rândul personalităților politice israeliene mai moderate care, de atunci, au lucrat activ pentru a „încuraja migrația voluntară” a locuitorilor din Gaza, deși fără succes până în prezent.

În plus, prevederea de către propunere a unei potențiale căi către un viitor stat palestinian după ce redezvoltarea Fâșiei Gaza va avansa și reforma Autorității Palestiniene va fi finalizată pare a fi, de asemenea, o abatere majoră de la politica de până acum a administrației Trump, având în vedere că aceasta a evitat să-și exprime sprijinul pentru o soluție cu două state.

Planul obținut de The Times of Israel – și autentificat de două surse familiarizate cu această chestiune – prevede chiar stabilirea de către SUA a unui dialog cu Israelul și palestinienii pentru a conveni asupra unui „orizont politic” pentru „coexistența pașnică”.

În timp ce acești termeni sunt puncte de vânzare majore pentru palestinieni, propunerea elaborată în mare parte de trimisul special al SUA, Steve Witkoff – și care urmează să fie ajustată în zilele următoare – include, de asemenea, clauze pe care Israelul le-a cerut de mult timp.

Printre acestea se numără angajamentul Hamas de a dezarma, demilitarizarea Gazei și instituirea unui proces de de-radicalizare a populației.

Aceste cerințe vor face probabil ca propunerea să fie greu de vândut Hamasului, iar crearea de către plan a unei potențiale căi către un viitor stat palestinian ar putea fi o linie roșie pentru prim-ministrul Benjamin Netanyahu, care a militat mult timp pentru împiedicarea unei soluții cu două state.

Dar președintele american Donald Trump a fost optimist vineri cu privire la șansele sale, spunând reporterilor mai devreme în cursul zilei că un acord ar putea fi deja în vigoare înainte de a posta pe Truth Social că „negocieri intense au avut loc timp de patru zile și vor continua atâta timp cât este necesar pentru a obține un acord finalizat cu succes.

„Toate țările din regiune sunt implicate, Hamas este foarte conștient de aceste discuții, iar Israelul a fost informat la toate nivelurile, inclusiv premierul Bibi Netanyahu”, a adăugat el, referindu-se la premier după porecla sa.

Propunerea SUA nu conține încă prea multe detalii, iar negocierile ulterioare vor fi probabil necesare, chiar dacă părțile sunt de acord cu planul.

Președintele american Donald Trump se îndreaptă spre Biroul Oval al Casei Albe la întoarcerea de la turneul de golf Ryder Cup, la Washington, pe 26 septembrie 2025. (Allison Robbert/AFP)

Care sunt cele 21 de puncte:

În cele ce urmează este prezentat conținutul planului, care a fost parafrazat la cererea surselor care l-au furnizat.

Gaza va fi o zonă de-radicalizată, lipsită de teroare, să nu mai reprezinte o amenințare pentru vecinii săi. Gaza va fi ”re-dezvoltată” în beneficiul populației sale. Dacă ambele părți sunt de acord cu propunerea, războiul se va încheia imediat, forțele israeliene încetând toate operațiunile și retrăgându-se treptat din Fâșie. În termen de 48 de ore de la acceptarea publică de către Israel a acordului, toți ostaticii vii și decedați vor fi returnați. După returnarea ostaticilor, Israelul va elibera câteva sute de prizonieri palestinieni condamnați la închisoare pe viață și peste 1.000 de cetățeni din Gaza, arestați de la începutul războiului, precum și cadavrele a câteva sute de palestinieni. După returnarea ostaticilor, membrii Hamas care se angajează să coexiste pașnic vor fi amnistiați, în timp ce membrilor care doresc să părăsească Fâșia li se va acorda trecere sigură către țările de primire. Odată ce se va ajunge la acest acord, ajutorul va pătrunde în Fâșie în proporții care nu vor fi mai mici decât valorile de referință stabilite în acordul privind ostaticii din ianuarie 2025, care includea 600 de camioane de ajutor pe zi, împreună cu reabilitarea infrastructurii critice și intrarea de echipamente pentru îndepărtarea molozului. Ajutoarele vor fi distribuite – fără intervenția niciunei părți – de Organizația Națiunilor Unite și de Semiluna Roșie, împreună cu alte organizații internaționale care nu sunt asociate nici cu Israelul, nici cu Hamas. Gaza va fi guvernată de un guvern temporar, de tranziție, format din tehnocrați palestinieni care vor fi responsabili de furnizarea de servicii de zi cu zi pentru populația din Fâșie. Comitetul va fi supravegheat de un nou organism internațional înființat de SUA în consultare cu partenerii arabi și europeni. Acesta va stabili un cadru de finanțare a redezvoltării Fâșiei Gaza până când Autoritatea Palestiniană își va finaliza programul de reformă. Va fi creat un plan economic pentru reconstrucția Gazei prin convocarea experților cu experiență în construirea orașelor moderne din Orientul Mijlociu și prin luarea în considerare a planurilor existente care vizează atragerea de investiții și crearea de locuri de muncă. Va fi creată o zonă economică, cu tarife reduse și rate de acces care urmează să fie negociate de țările participante. Nimeni nu va fi obligat să părăsească Gaza, dar celor care aleg să plece li se va permite să se întoarcă. În plus, locuitorii din Gaza vor fi încurajați să rămână în Fâșie și li se va oferi posibilitatea de a-și construi acolo un viitor mai bun. Hamas nu va avea niciun fel de rol în guvernarea Gaza. Va exista un angajament de a distruge și de a opri construirea oricărei infrastructuri militare ofensive, inclusiv a tunelurilor. Noii lideri din Gaza se vor angaja să coexiste pașnic cu vecinii lor. Partenerii regionali vor oferi o garanție de securitate pentru a se asigura că Hamas și alte facțiuni din Gaza își îndeplinesc obligațiile și că Gaza încetează să mai reprezinte o amenințare pentru Israel sau pentru propria populație. SUA vor colabora cu partenerii arabi și cu alți parteneri internaționali pentru a dezvolta o forță internațională temporară de stabilizare care va fi desfășurată imediat în Gaza pentru a supraveghea securitatea în Fâșie. Forța va dezvolta și va antrena o forță de poliție palestiniană, care va servi ca organism de securitate internă pe termen lung. Israelul nu va ocupa sau anexa Gaza și va ceda treptat teritoriul pe care îl ocupă în prezent, pe măsură ce forțele de securitate de înlocuire stabilesc controlul și stabilitatea în Fâșie. Dacă Hamas întârzie sau respinge această propunere, punctele de mai sus se vor desfășura în zone libere de teroare, pe care Israel le va preda treptat forței internaționale de stabilizare.

Aceasta este prima mențiune a posibilității ca acordul să fie cel puțin parțial pus în aplicare, chiar dacă Hamas nu este de acord.