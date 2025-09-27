Şefii de stat major din NATO se întâlnesc în Letonia pentru a discuta încălcările spaţiului aerian de către Rusia / „Prioritatea imediată astăzi este în mod clar apărarea aeriană”

Şefii de stat major din ţările membre ale NATO s-au reunit sâmbătă la Riga, în Letonia, pentru discuţii privind recentele încălcări ale spaţiului aerian de către forţele ruseşti, relatează dpa, transmite Agerpres.

„Astăzi, exprim solidaritate neechivocă şi deplină cu toţi aliaţii al căror spaţiu aerian a fost încălcat. Răspunsul Alianţei a fost solid şi va continua să se consolideze”, a declarat amiralul Giuseppe Cavo Dragone, preşedintele Comitetului Militar al organizaţiei formată din 32 de membri, în discursul său de deschidere.

„Aceste acte sunt escaladări nesăbuite şi pun în pericol vieţi, iar Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru aceste acţiuni”, a spus Dragone.

El a făcut referire la evenimente istorice, menţionând că, pe 25 septembrie 1939, bombardiere şi avioane de recunoaştere sovietice au încălcat spaţiul aerian al Letoniei, Lituaniei şi Estoniei, descriind acest lucru drept „semnalul de deschidere al hotărârii Moscovei de a-şi impune voinţa”.

„Momentul de astăzi ar trebui să rezoneze profund cu noi”, a spus el.

În discursul său în calitate de gazdă, preşedintele leton Edgars Rinkevics a declarat că „prioritatea imediată astăzi este în mod clar apărarea aeriană”.

„După cum am menţionat deja, Rusia continuă un model de provocări, cel mai recent încălcând în mod imprudent spaţiul aerian al Poloniei şi Estoniei”, a adăugat el.

Rinkevics a cerut un răspuns solid continuu care să transforme poliţia aeriană baltică într-o misiune de apărare aeriană baltică, cu reguli de angajament corespunzătoare.

Forţele ruseşti au efectuat recent o serie de incursiuni potenţial periculoase în spaţiul aerian al NATO deasupra ţărilor baltice şi a Poloniei. Incursiunile sunt legate de războiul în curs din Ucraina.

Comitetul Militar al NATO consiliază ţările membre ale Alianţei cu privire la problemele militare. Unul dintre obiectivele conferinţei actuale este de a implementa deciziile luate la summitul NATO de la Haga, la sfârşitul lunii iunie.