Cel puţin 14 morţi în cele mai grave inundaţii din Bosnia din ultimii ani

Cel puţin 14 persoane au murit vineri în inundaţii în Bosnia şi Herţegovina şi multe altele erau date dispărute, în timp ce ploile torenţiale şi alunecările de teren au distrus case, drumuri şi poduri în centrul ţării, relatează agenția Reuters, citată de News.ro.

Municipalitatea Jablanica, la aproximativ 70 km sud-vest de capitala Sarajevo, unde au fost raportate decesele, a rămas complet izolată după ce legăturile rutiere şi feroviare au fost distruse.

At least 14 people died, and others are missing in Bosnia and Herzegovina after heavy rain and landslides destroyed homes, roads, and bridges. The municipality of Jablanica, southwest of Sarajevo, was completely cut off.pic.twitter.com/8aBwt4cqRn

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 4, 2024