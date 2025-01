Cel puţin 11 persoane rănite prin împuşcare în fața unui club de noapte din Queens, New York

Cel puţin 11 persoane au fost rănite prin împuşcare, miercuri, în faţa unui club de noapte din Queens, potrivit Departamentului de Poliţie al oraşului New York, a relatat joi New York Post, transmite News.ro.

Într-o înregistrare video de pe X se arată o prezenţă numeroasă a poliţiei şi a ambulanţelor în faţa clubului.

🚨 #BREAKING: MASS SHOOTING IN NEW YORK CITY

At least 11 people have been shot in Queens, NY at Amazura Night Club

This is still an ACTIVE situation. pic.twitter.com/HFYY0Cb3qZ

— Nick Sortor (@nicksortor) January 2, 2025