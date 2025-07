Cel mai scump martini din Hamptons costă 8.000 $ și vine cu un twist ultra-luxos: „Sunt sigur că o să se vândă”

Un toast cu adevărat extravagant. A etala banii face parte din stilul de viață în Hamptons, dar acum există o modalitate nouă și exagerată de a-ți arăta averea în această vară: savurând un martini de 8.000 de dolari decorat cu diamante. Iubitorii de băuturi rafinate care nu se sfiesc să strălucească se îndreaptă spre DOPO La Spiaggia din Sag Harbor pentru a încerca această băutură opulentă, un spectacol pe tavă, gata să fie admirat de toți, relatează The New York Post.

În meniu sub denumirea „The Rocks on Rocks”, martini-ul este clasic în esență, dar cu un twist spectaculos: un colier tennis cu diamante de 5 carate, semnat de bijutierul de lux din Manhattan, Jimmy The Rock Diamonds, agățat de un pahar supradimensionat.

„Hamptons a fost mereu locul de joacă al Americii pentru băuturi de vară decadente”, a spus James Roccisano, fondatorul Jimmy The Rock Diamonds, pentru The Post, adăugând că bijuteriile sunt „acum parte din arta decorării”.

„Nimic nu exprimă luxul atemporal ca un martini. Este elegant, iconic și indiferent la trenduri”, a continuat el. „Martini-ul este rochia neagră mică a cocktailurilor, iar noi am accesorizat-o cu 5 carate de strălucire.”

Rita Burton, în vârstă de 72 de ani, a povestit că a venit special în Hamptons pentru a comanda această băutură extravagantă.

Clientă fidelă a Jimmy The Rock Diamonds, Burton se afla în vizită la New York din Arizona când a aflat despre această ofertă din Sag Harbor — așa că a decis să rămână suficient cât să guste viața de vară de pe East End.

„A fost mult mai distractiv decât doar să merg la cumpărături. Pot să mănânc, să stau aici și să admir această priveliște frumoasă, bucurându-mă de Hamptons”, a spus Burton pentru The Post, de pe scaunul ei de la bar, cu vedere spre clubul local de iahturi.

Femeia a spus că nu conta ce colier primea, nici nu a vrut să-l vadă înainte — orice piesă de la bijutierul ei era sigur frumoasă. Singura ei grijă era cum va transporta acasă paharul imens.

Unii clienți de weekend nici nu au observat bijuteria lui Burton — și doar au râs când au fost întrebați despre noua ofertă din meniu.

„E Hamptons. Sunt sigur că se vor vinde”, a spus un domn în jur de 60 de ani, care a preferat să rămână anonim.

Și, deși prețul poate părea absurd de mare, Burton a fost încântată să audă că 1.000 de dolari din fiecare băutură sunt donați unei organizații caritabile la alegerea clientului.

„Faptul că pot dona ceva pentru o cauză face ca totul să fie o afacere bună”, a spus ea, menționând că a ales ca banii să sprijine o organizație pentru cancerul la sân, în onoarea mamei sale.

În plus, pentru cei interesați și de bijuterie, oferta e de fapt un chilipir.

Colierul cu diamante, de obicei vândut cu aproximativ 10.000 de dolari, este oferit aici la preț en-gros, a explicat Roccisano.

De când cocktailul a apărut în meniu, au fost vândute deja trei.

Unul i-a revenit lui Burton, altul unui bancher de pe Wall Street care a spus că soția lui ar avea nevoie de un colier și că i-a plăcut ideea donației — a sugerat chiar că ar încerca să-l deconteze pe cardul firmei. Al treilea a ajuns la o pereche de călăreți pasionați de bijuterii.

După ce au observat cererea reală pentru această ofertă extravagantă, restaurantul a comandat deja o duzină de pahare supradimensionate în plus.

Băuturile vor fi servite reci — și „cu gheață” — cât timp va exista stoc.

Oferta ostentativă a apărut în urma unei prietenii de ani între Roccisano și restauratorul Maurizio Marfoglia, proprietarul Dopo Hospitality Group, care deține localul din Sag Harbor.

Cei doi plănuiesc să lanseze „Rocks on Rocks” și la Dopo Argento din Southampton, mai târziu în această vară.

Și dacă nu ești fan martini? Nicio problemă, spun cei doi — clienții pot alege orice altă băutură în pahar.

„Pentru 8.000 de dolari, pot primi orice băutură își doresc”, a glumit Marfoglia pentru The Post.