Cel mai bun ciclist din lume a anunțat obiectivele pentru 2025

Ciclistul sloven Tadej Pogacar, care a dominat sezonul din sportul cu pedale cu victorii la general în Turul Franţei, Turul Italiei şi la Campionatele Mondiale, a anunţat un program încărcat pentru 2025, cu participarea la curse clasice în Italia şi Belgia şi la două mari tururi, între care „Marea Buclă”, relatează AFP.

Pogacar şi-a anunţat obiectivele în cadrul unei conferinţe de presă la Benidorm, în sud-estul Spaniei, unde echipa UAE Team Emirates şi-a stabilit cartierul general pentru perioada de iarnă.

După o participare la Turul Emiratelor Arabe Unite pe 17 februarie, el va lua startul în două clasice italiene, Strade Bianche şi Milano – Sanremo.

Apoi, el va participa la trei curse clasice din Belgia, Grand Prix E3, Gent – Wevelgem şi Turul Flandrei, pe care l-a câştigat în 2023, iar apoi la Amstel Gold Race, Săgeata Valonă şi Liege – Bastogne – Liege.

La finele lunii aprilie, cu excepţia unei schimbări de program sau a unei accidentări, Pogacar va concura într-o cursă pe etape de şapte zile şi la opt clasice, iar apoi totul va depinde de parcursul Turului Italiei, a cărui prezentare prevăzută pentru noiembrie a fost amânată pentru ianuarie.

Dacă va considera oportun, el îşi va apăra titlul în luna mai la „Il Giro”. În caz contrar, el va concura pentru a doua oară în cariera sa (după 2020) la Criterium du Dauphine (8-15 iunie) pentru a pregăti Turul Franţei (5-27 iulie), înainte de a participa la Turul Spaniei (23 august-14 septembrie).

„După dubla Giro-Turul Franţei în acest sezon, mi-ar plăcea să realizez Tour-Vuelta sau Giro-Vuelta. Dar Turul Franţei este Turul Franţei şi el va rămâne prioritatea mea anul viitor alături de Campionatele Mondiale”, a declarat Pogacar.

„Un lucru este sigur, el nu va participa la toate cele trei mari Tururi anul viitor”, a asigurat directorul sportiv spaniol al echipei UAE Team Emirates, Joxean Fernandez Matxin.

Pogacar îşi va apăra titlul la Campionatele Mondiale în luna septembrie, în Rwanda, pe un parcurs solicitant la Kigali. El îşi va încheia sezonul competiţional pe 11 octombrie la Turul Lombardiei, ultimul „Monument” al anului, unde va viza a cincea victorie consecutivă.

În 2024, ciclistul sloven de 26 de ani a realizat unul din cele mai bune sezoane din istoria acestui sport, cu 25 de victorii, câştigând Turul Franţei şi Turul Italiei, Campionatele Mondiale şi două „Monumente”, Liege – Bastogne – Liege şi Turul Lombardiei.

Tadej Pogacar a câştigat vinerea trecută, în cadrul unei ceremonii la Paris, trofeul „Bicicleta de aur”, care recompensează cel mai bun ciclist al anului 2024, informează Agerpres.

🇸🇮 Tadej Pogacar’s schedule for 2025

✅ UAE Tour

✅ Strade Bianche

✅ Milano-Sanremo

✅ E3

✅ Gent-Wevelgem

✅ Tour of Flanders

✅ Amstel Gold Race

✅ Flèche Wallonne

✅ Liège

✅ Tour de France

✅ World Championships

Giro/Vuelta and other races to be confirmed. pic.twitter.com/gAYvOXAYDX

— Domestique (@Domestique___) December 10, 2024