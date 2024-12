Legendarul Eddy Merckx (79 de ani), operat după ce a căzut de pe bicicletă

Legendarul Eddy Merckx a fost operat după ce a căzut de pe bicicletă în timp ce se antrena cu mai mulți prieten. Fostul ciclist și-a fracturat șoldul drept după incidentul care a avut loc în apropierea locatității Hombeek, la aproximativ 30 de kilometri de Bruxelles.

Merckx a fost tratat la spitalul din Herantals, același unde a ajuns săptămâna trecută și Remco Evenepoel, dublu campion olimpic la ciclism, după o căzătură suferită în timpul unui antrenament.

„Mi-au dat un şold nou. Nu am dureri prea mari în acest moment. Luni a fost oribil, dar de la operaţie a fost mult mai bine”, a precizat Merckx pentru cotidianul HLN.

Medicii care l-au operat pe legendarul Eddy Merckx precizează că speră la o recuperare totală, dar că belgianul nu va avea voie să se urce pe bicicletă o perioadă.

Ajuns la 79 de ani, Eddy Merckx este unul dintre cei mai importanți cicliști din istorie, el cucerind de-a lungul carierei 11 tururi majore.

S-a retras din activitate în anul 1978, iar de-a lungul timpului s-a impus și la trei Campionate Mondiale pe șosea și a fost primul rutier care a cucerit Tripla Coroană.

Eddy Merckx a câștigat de cinci ori Turul Franței: 1969, 1970, 1971, 1972 și 1974.

De asemenea, tot de cinci ori a triumfat și în Turul Italiei: 1968, 1970, 1972, 1973 și 1974, iar în Turul Spaniei a cucerit trofeul la ediția din 1973.

Total hip replacement for Eddy Merckx ‘went very smoothly’ after Monday crash https://t.co/uyWrps3cxu

— Cyclingnews (@Cyclingnewsfeed) December 11, 2024