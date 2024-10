Cehia a cheltuit de cinci ori mai mult pe petrolul rusesc decât pe ajutorul acordat Ucrainei

Republica Cehă este unul dintre cei mai loiali aliați ai Ucrainei în Europa, dar industria sa de rafinare a petrolului a plătit Rusiei de cinci ori mai mult pentru petrolul său în timpul războiului decât a oferit ajutor militar Ucrainei, potrivit unui raport realizat de experți din cadrul a două organizații europene de cercetare, transmite BBC.



Într-un raport publicat luni și preluat de Politico, cercetătorii de la Center for Research on Energy and Clean Air și de la Center for the Study of Democracy au declarat că Republica Cehă a plătit 7 miliarde de euro pentru combustibilii fosili din Rusia, după invadarea Ucrainei la scară mare, în timp ce guvernul ceh a cheltuit 1,29 miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina.



Autorii raportului reamintesc că, atunci când UE a impus sancțiuni asupra petrolului și gazelor rusești, s-a făcut o excepție pentru țările care primesc petrol prin conducte – Ungaria, Slovacia și Republica Cehă. Ideea a fost că o amânare a interzicerii livrărilor prin conducte ar da acestor țări timp să treacă treptat la furnizori alternativi.



Dar acest lucru nu a fost făcut nu numai de Ungaria și Slovacia, ai căror prim-miniștri sunt acuzați în mod regulat de simpatie pentru Rusia lui Putin, ci și de industria rafinăriei de petrol cehă, care aparține companiei poloneze Orlen Unipetrol.



Potrivit autorilor raportului, ponderea petrolului rusesc în achizițiile cehe chiar a crescut temporar: în 2022 a fost de 56%, iar în 2023 – 60%. Cu toate acestea, în primul trimestru al anului 2024, aceasta a scăzut la 49%.



Autorii raportului afirmă că Republica Cehă are toate oportunitățile să treacă la alte surse de petrol, dar Orlen Unipetrol a ales să câștige, conform calculelor autorilor, 1,2 miliarde de euro în plus prin achiziționarea de petrol rusesc la prețuri reduse.