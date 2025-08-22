Cea mai titrată jucătoare din istoria snookerului, la un pas de retragere – Abuzurile din social media, picătura care a umplut paharul

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Reanne Evans este „regina” snookerului feminin, sportiva în vârstă de 39 de ani având în impresionantul CV nu mai puțin de 12 titluri mondiale. Englezoaica a mărturisit recent că a dorit să pună capăt carierei, iar motivele sunt următoarele: problemele fizice, presiunea jocului și abuzurile din social media.

Reanne este de departe cea mai de succes jucătoare de snooker care a existat vreodată, dar titlurile majore cucerite au lăsat urme adânci atât din punct de vedere fizic, cât și mental.

Într-un interviu pentru metro.co.uk, Reanne a povestit despre dificultățile pe care le traversează și că a fost foarte aproape să se retragă la finalul sezonului trecut.

Înainte de toate, englezoaica în vârstă de 39 de ani a precizat că suferă de tremor esențial, o afecțiune care face ca loviturile de la masa de joc să fie și mai dificile. „Îl am de ani de zile. Nu pot face nimic pentru asta. Poate să vină și să plece, poate să facă ce vrea, practic”, a explicat sportiva.

De știut:

Tremorul esențial este o tulburare neurologică care cauzează tremurături incontrolabile, ritmice, cel mai adesea la mâini, dar și la cap, voce, brațe sau picioare. Nu este o afecțiune care pune viața în pericol, dar poate afecta semnificativ calitatea vieții: îngreunează inclusiv activități zilnice precum scrisul sau băutul apei.

Dar pe lângă problemele fizice, Reanne a fost copleșită și de presiunea rezultatelor: nu a avut un sezon trecut prea reușit, în prezent se găsește pe locul 102 mondial, iar zilele glorioase par tot mai îndepărtate.

Picătura care a umplut însă paharul a fost reprezentată de abuzurile din social media.

Nu durerile de gât și de umăr au lovit-o la fel de tare precum comentariile răutacioase din mediul online. Hărțuirea de care are parte vine indiferent de rezultatele meciurilor pe care le dispută.

„De ce mă expun situației de a trece prin asta? (n.r. a abuzurilor din social media) De ce mă supun și apoi primesc și abuzuri?”, se întreabă Reanne pentru sursa citată.

„Este o obișnuință pentru vremurile noastre, toată lumea o primește (n.r. hărțuirile online primite de sportivi), dar eu primesc și mai multe abuzuri când câștig. Este non-stop. Aș putea posta o poză cu un copac și tot aș fi abuzată”, spune cu multă amărăciune în glas Reanne Evans.

Health problems and social media abuse left Reanne Evans tempted to retire https://t.co/IIu2AXXWGC — Metro Sport (@Metro_Sport) August 20, 2025

Snookerul feminin și lipsa recompenselor

O altă problemă importantă este diferența uriașă din snooker dintre premiile bărbaților și cele rezervate femeilor.

Cele 12 titluri mondiale cucerite (un record) nu i-au adus nici bogăție, dar nici faimă.

„Cel mai recent titlu mondial al meu, în 2019, a venit cu un premiu de doar 5.500 de lire sterline, jucat într-un club din Bangkok”, a subliniat ea, arătând contrastul față de sumele uriașe din circuitul masculin.

Reanne spune cu subiect și predicat că a vrut să se retragă, dar că a reușit cumva să-și regăsească energia și să meargă mai departe.

„Am avut de gând să mă retrag, dar modul mai liber de a gândi m-a ajutat să merg mai departe”, transmite Reanne.

Reanne Evans și cariera din snooker

12 titluri mondiale, un record. Dintre acestea, 11 au fost consecutive (2005-2016). Ultimul a venit odată cu ediția din 2019.

UK Women’s Championship: 3 titluri (2013, 2014, 2016).

Masters feminin: 3 titluri (2011, 2012, 2013).

Openuri internaționale și turnee de circuit: Peste 60 de trofee câștigate în total, inclusiv competiții din Asia și Europa.

A avut o serie impresionantă de 90 de meciuri consecutive câștigate în circuitul feminin (2008–2011).

A fost prima femeie care a primit un wild card pentru calificările Campionatului Mondial profesionist de la Crucible (2010).

De asemenea, prima femeie cu un contract de profesionist pe World Snooker Tour (2010–2011).

A reușit să învingă jucători profesioniști de top în turnee de clasament, inclusiv pe Ken Doherty și Robin Hull.

A primit în 2010 titlul de MBE (Member of the Order of the British Empire) pentru servicii aduse snookerului.