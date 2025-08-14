Ce se întâmplă în ziua internării în spitalul cu cele mai bune rezultate în recuperare medicală – Spitalul ”Sfântul Sava cel Sfințit”

Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”, un centru de excelență recunoscut pentru cele mai bune rezultate obținute, oferă servicii premium pacienților săi, după modelul marilor clinici internaționale de profil.

”La noi, în Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”, pacienții sunt tratați nu doar pentru afecțiunile locomotorii. Din prima zi de internare, investigăm multiplu pacienții, cu analize de sânge și investigații imagistice, împreună cu medicii specialiști de medicină internă, neurologie, chirurgie etc. Astfel, cunoscând în detaliu patologiile asociate ale pacienților, putem face un plan corect de recuperare medicală, care să țină cont de rezistența la efort a fiecărui pacient. Practic, noi personalizăm schema de recuperare medicală, pentru fiecare pacient în parte.

Avem medici specialiști în recuperare medicală, care conlucrează cu ceilalți medici specialiști, spre binele fiecărui pacient internat la noi”, spune Alina Ion, psiholog, manager și fondatoare a Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”, din Pantelimon, Ilfov.

Ce se întâmplă în prima zi de internare în Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”:

transport cu ambulanța proprie, în cazul în care pacientul solicită acest lucru;

analize de sânge, investigații imagistice;

medicul de recuperare medicală stabilește un program, în funcție de patologiile asociate ale pacientului;

patologiile asociate ale pacientului sunt monitorizate împreună cu medicii specialiști de medicină internă, neurologie, chirurgie etc.

ședințe personalizate de kinetoterapie și fizioterapie;

ședințe gratuite de logopedie și psihologie pentru pacienții care necesită astfel de terapii, cum ar fi cazul recuperării medicale după accidente vascular-cerebrale (AVC).

Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit” oferă mai multe tipuri de pachete de recuperare medicală intensivă, astfel:

PACHETUL DE 7 zile de recuperare medicală intensivă cu toate procedurile de recuperare medicală incluse, asistență medicală, consiliere psihologică, administrarea medicației și linie de gardă 24/7 incluse în preț

PACHETUL de 10 zile – preferatul pacienților noștri, care include O ZI GRATUITĂ de spitalizare și SERVICII PREMIUM, după cum urmează:

Medic de caz alocat și linie telefonică directă pentru aparținători

Kinetoterapeut/Fizioterapeut dedicat pentru pacient

Linie de gardă cu medic specialist și asistentă personală permanentă

Comunicare periodică cu privire la stadiul evoluției pacientului la telefon sau prin Whatsapp

Pentru apartinători, trimitem clipuri scurte din procesul de recuperare

PACHETUL de 15 zile – include DOUĂ ZILE GRATUITE de spitalizare și SERVICII PREMIUM

Pe parcursul lunii august, ofertele Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit” prezintă reduceri semnificative la fiecare pachet de recuperare medicală intensivă.

* Serviciile medicale NU sunt decontate prin CNAS

Date de contact: 0724.021.090 | 0724.338.881

[email protected]

Str Cozieni nr 2, Pantelimon, Ilfov

https://spitalulsfantulsava.ro/oferte-recuperare-medicala/