„Ce idiot e tipul ăsta” – Jos Verstappen, reacție vehementă la adresa tatălui lui Sergio Perez. Declarația de la care a pornit scandalul din F1

Jos Verstappen, tatăl multiplului campion mondial Max Verstappen, l-a numit „idiot” pe Antonio Perez (părintele lui Sergio Perez), după ce acesta a spus că fiul său ar fi putut fi campion mondial în Formula 1 dacă ar fi avut la RedBull Racing aceeași mașină precum fostul coechipier Max.

Antonio Perez, tatăl lui „Checo”, a sugerat că fiul său nu a avut parte de același monopost pe durata șederii sale de câteva sezoane la RedBull Racing.

Mai mult decât atât, mexicanul a mai spus că „Checo l-a făcut pe Verstappen campion”, iar această ultimă declarație l-a enervat teribil pe Jos Verstappen.

Într-un interviu pentru Soy Motor, Antonio Perez a spus că „dacă Checo ar fi avut aceeași mașină, el ar fi acum campion mondial”. Tot el a insistat că RedBull a dominat în ultimele sezoane datorită contribuției fiului său.

La auzul celor spuse de Antonio Perez, Jos Verstappen a avut o replică fără menajamente: „Ce idiot e tipul ăsta. I s-a dat același material (n.r. monopost), trebuia doar să calce pe accelerație”, a completat, vizibil iritat, Jos Verstappen.

Max Verstappen și Sergio Perez au fost coechipieri la RedBull Racing în perioada în care echipa cu sediul la Milton Keynes a cucerit patru titluri la piloți (prin Max) și trei la constructori.

f1oversteer.com vorbește despre faptul că relația dintre Max și Sergio este una bună, în pofida scandalului iscat între tații celor doi.

Max l-a felicitat personal pe Perez după ce acesta a anunțat că va reveni în Formula 1, urmând să piloteze în 2026 pentru americanii de la Cadillac (îl va avea coechipier pe Valtteri Bottas).