Cazurile de COVID-19 cresc din nou în Bulgaria

Odată cu venirea toamnei, Bulgaria înregistrează o creștere a cazurilor de COVID-19. Specialiștii îndeamnă însă la calm, subliniind că situația este departe de stadiile critice din primele faze ale pandemiei de acum patru ani. Boala se manifestă acum în forme mai ușoare și rareori duce la complicații severe, scrie Novinite.

Potrivit prof. Todor Kantardzhiev, fost director al Centrului Național pentru Boli Infecțioase și Parazitare, majoritatea infecțiilor actuale sunt ușoare. El a explicat că virusul se manifestă adesea prin dureri în gât, în unele cazuri localizate doar la o amigdală. Când sunt tratate prompt, simptomele dispar rapid, reducând semnificativ riscul de complicații ulterioare.

Vaccinarea rămâne un element esențial în prevenire. Prof. Kantardzhiev a subliniat importanța imunizării împotriva infecțiilor pneumococice, un vaccin care este furnizat gratuit de stat. El a subliniat, de asemenea, necesitatea vaccinării împotriva gripei, menționând că adulții ar trebui să se vaccineze până la sfârșitul lunii octombrie. Pentru copii, vaccinul antigripal administrat sub formă de picături nazale este eficient și recomandat, în special pentru cei care frecventează școala sau grădinița, deși nu este obligatoriu.

Pe lângă creșterea numărului de cazuri de COVID-19, Bulgaria se confruntă și cu o creștere a infecțiilor intestinale însoțite de diaree. Prof. Kantardzhiev a emis, de asemenea, un avertisment pentru călătorii care se întorc din străinătate, reamintindu-le să fie vigilenți cu privire la posibila expunere la înțepături de țânțari tropicali și să-și informeze medicii personali dacă apar astfel de cazuri.

În ceea ce privește gripa, el a menționat că primele cazuri confirmate în laborator în Bulgaria sunt detectate de obicei în noiembrie, epidemia începând de obicei în decembrie. Vârful sezonier este înregistrat cel mai adesea în ianuarie.

Într-o perspectivă mai largă, prof. Kantardzhiev a subliniat că imunitatea generală a societății s-a îmbunătățit, susținută atât de bolile anterioare, cât și de vaccinare, ceea ce va contribui la menținerea unui nivel mai puțin sever al viitoarelor valuri de infecție. Privind mai departe, el și-a exprimat optimismul cu privire la progresul medical, indicând imunologia ca fiind cheia pentru avansarea tratamentului cancerului și a bolilor hematologice. Experimentele în curs cu vaccinuri și metode de stimulare a sistemului imunitar, deși se află încă în stadii incipiente, oferă perspective promițătoare pentru viitor, a adăugat el.

Experiența Bulgariei în timpul pandemiei de COVID-19 a fost marcată de provocări semnificative și impact devastator. Țara a raportat peste 1,3 milioane de cazuri confirmate și aproximativ 38.748 de decese, ceea ce a dus la o rată de mortalitate de 3,25% – una dintre cele mai ridicate din Europa. La aceasta s-a adăugat o rată de vaccinare extrem de scăzută, care a împiedicat eforturile de control al răspândirii virusului.

Pandemia a avut un impact sever asupra sistemului de sănătate, spitalele fiind suprasolicitate, iar personalul medical epuizat. În plus, repercusiunile economice au fost profunde, ducând la o creștere semnificativă a șomajului și la instabilitate economică. Instituțiile de învățământ au fost, de asemenea, afectate, peste 700 000 de copii suferind întreruperi în procesul de învățare din cauza închiderii școlilor.