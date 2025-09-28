Compania americană Meta este interesată să investească în Bulgaria, afirmă premierul Rosen Zhelyazkov

Meta, compania mamă a Facebook, Instagram şi WhatsApp, şi-a exprimat interesul pentru a investi în Bulgaria după 2028, a anunţat premierul Rosen Zhelyazkov, informează Novinite, transmite Agerpres.

Acesta a explicat că informaţia a apărut în urma unei întâlniri cu firma General Electric, în timpul căreia discuţiile s-au concentrat reactoarele modulare mici (SMR) şi asigurarea unei aprovizionări stabile cu energiei, pentru viitoare dezvoltare tehnologică a ţării. Conform premierului, aceasta include crearea unei infrastructuri specializate, potenţiala înfiinţare a unor fabrici AI şi atragerea unor parteneri strategici globali, cum ar fi compania americană Meta.

Zhelyazkov a subliniat importanţa asigurării capacităţii energetice a Bulgariei pentru susţinerea acestor proiecte ambiţioase: „Meta ne-a prezentat intenţiile privind investiţiile în Europa. În 2025 şi în 2026, compania se va concentra pe alte ţări, dar după 2028 este extrem de interesată de Bulgaria, datorită oportunităţilor regionale pe care le oferă ţara”.

Premierul a descris potenţiala intrare a Meta ca parte a unei viziuni mai ample pentru ca Bulgaria să se poziţioneze ca un hub pentru tehnologii avansate şi inovaţie, susţinut de resurse fiabile de energie şi parteneriate internaţionale.